Nové herní monitory Samsung zahrnují snadný přístup k Xbox Cloud Gaming, Stadii a dalším

Samsung dnes na Gamescomu představuje čtyři nové herní monitory a jsou to první modely Odyssey se zabudovaným Samsung Gaming Hub. Toto herní centrum poskytuje rychlý a snadný přístup ke službám streamování her Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna a Nvidia GeForce Now.

The Samsung Odyssey G70B a G65B Oba jsou primárně určeny pro hraní na PC, přičemž G70B je k dispozici ve variantách 27- a 32-palcový plochý IPS panel s podporou 4K při 144 Hz a 1 ms doby odezvy šedé do šedé (GtG). G65B je zakřivený monitor (1000R) se stejnou dobou odezvy 1 ms GtG, dostupný ve velikostech 27 a 32 palců s podporou 1440p při 240 Hz. Samsung neřekl, zda je G65B IPS, VA nebo TN, ale vzhledem k jeho historii se zakřivenými panely těchto velikostí je to pravděpodobně VA.

Gaming Hub společnosti Samsung je zabudován přímo do všech čtyř těchto modelů pro rychlý přístup ke službám streamování her, ale je zde také nový Game Bar, který umožňuje PC hráčům zobrazit nastavení hry a snadno upravit doby odezvy, poměr stran obrazovky a herní režimy.

Tyto monitory můžete dokonce používat bez počítače, a to díky integraci Smart Platform od společnosti Samsung. Samsung umožňuje majitelům G70B a G65B bezdrátově se připojit k PC nebo Mac, zrcadlit obrazovku iPhonu nebo iPadu pomocí Apple AirPlay 2 nebo dokonce používat Samsung DeX – jeden z Nejbližší věc, kterou máme k používání našich telefonů jako počítačů. Aplikace Netflix a Amazon Prime lze také přehrávat přímo na obrazovkách, pokud chcete přestat hrát nebo pracovat.

Samsung zatím nezveřejnil úplné specifikace, data vydání ani ceny pro Odyssey G70B a G65B. Samsung říká, že tyto nové modely „budou celosvětově dostupné od čtvrtého čtvrtletí“.