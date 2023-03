Ankita Raina porazila Rutuju a střetla se s Brendou ve finále ITF Open Women’s Singles | Novinky z tenisu

Indka Ankita Rainaová v sobotu porazila krajanku Rutuja Bhosalovou 6:1, 6:1 a připravila si zápas o titul ve dvouhře s nejlepší nasazenou Brendou Frohvertovou na KBB Trust ITF Women’s Open na stadionu KSLTA v Bengaluru.

Patnáctiletá česká tenisová hvězda Frohvertová ve druhém semifinálovém utkání zvítězila nad výzvou páté nasazené Dalily Jakupovic ze Slovenska 7:6(2), 6:2.

Probíhající turnaj v hodnotě 40 000 $ je součástí ITF Women’s World Tour a pořádá jej Karnataka State Lawn Tennis Association (KSLTA).

Mezitím nejlépe nasazený pár Jorge Francisca a Portugalec Jorge Matilda vyhráli titul ve čtyřhře, když ve finále porazili čtvrté řecko-britské duo Valentini Grammatikopoulou, Edin Silva 5-7, 6-0, 10-3.

KP Balaraj, zakladatel KPB Family Trust, předal trofej vítězům. Slavnostního předávání cen se zúčastnil také Sunil Yagaman, společný tajemník KSLTA.

Semeno č. 4 Raina měla během spalujícího odpoledne naprostou kontrolu nad řízením, když dala pár šancí Bussellovi, který neměl žádné odpovědi na Raininu solidní hru, která se potácela ve všech odděleních. Dvojchyba Bhosaleové v mečbolu zajistila Raině druhý set s nejjednoduššími způsoby.

„Každý zápas je jiný a musíte na tom být co nejlépe – psychicky i fyzicky. Jsou dny, kdy se fyzicky necítíte na 100 procent, ale v těchto dnech potřebujete mentálně vydat to nejlepší, co ve vás je a prosadit se.“ těla. Byla jsem schopná,“ řekla Raina po zápase. Hrát takticky, jak jsem plánoval a co mi trenér řekl, abych v dnešním zápase udělal.“

„Poprvé jsem tady viděl Brendu. Budu s trenérem diskutovat o tom, co můžu dělat na hřišti, o tom, dělat ta velká rozhodnutí, přemýšlet takticky, když se dynamika náhle změní.“ [in the final]. Jsem šťastný a nadšený, že budu hrát finále po roce 2021 nebo 2022 kvůli Covidu a bude mi potěšením zvednout trofej v Indii.“

Naproti tomu utkání Fruhvirtové bylo mnohem těsnější, než by skóre napovídalo. Jakubovic vedl v prvním setu za stavu 5:1, než Češka proměnila na 5:5.

Jakubovic znovu brejkl Frohvertovou do vedení 6-5, ale ta vyrovnala skóre a dovedla první set do tie-breaku. Fruhvirtová vyhrála set bez větších fanfár a ve druhém setu se zdálo, že boj mimo Jakupovic utichl.

Finále dvouhry se bude konat v neděli.