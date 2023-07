Největší pražský showman dostává trefný cirkusový nádech

Česká republika slibuje velkolepé oslavy k dvoustému výročí Bedřicha Smetany, „otce české opery“ a autora dalších mistrovských děl orchestrální a komorní hudby. Jeho osm oper bude nastudováno v jedné epizodě v Ostravě, jinde si ale budeme muset vystačit se známými názvy: Žádná útrapa, když jde o prodanou nevěstu, jistá míra vznešené hudební plodnosti.

Poslední zahajovací večer letošní letní sezóny Garsingtonské opery jistě vzbudí chuť na další Smetanu. Ale vzhledem k tomu, že inscenace Paula Currana z roku 2019 (zde oživená Rosie Purdie) přesouvá dění z 19. století do Británie 60. let, kde se Elvisovi fanoušci kroutí místo puntíků, je zvláštní najít nečeské obsazení, které plně odpovídá původnímu Parrotovi. Česky místo uvedení komedie v anglickém překladu. S nemístným snobstvím je „podivná a iracionální zábava“ jednoznačně způsob, jakým Britové mají operu nejraději.

Odhlédneme-li od toho, kdo přesně je Kecalův dohazovač v tomto novém scénáři, aktualizace úhledně zapracuje do choreografie Kevina Knighta a do pohybu tvrdě pracujícího choreografa Darrena Roystona. Když se vesnická síň zpočátku zaplní, vidíme panovačného kaplana dirigujícího LP pro předehru, jednu z nejvzrušujících v celé sbírce. Skutečný dirigent Jacques van Steen možná není Rafael Kubelik a tapisérie by mohla být o něco vzdušnější, ale čerpá mohutné riffy z filharmonického orchestru.

Jako téměř všechny skvělé sitcomy, ani Prodaná nevěsta není opravdu vtipná. Curranova inscenace uznává temnější stránku díla o cizích lidech a nezbedech a je příkladem jeho vlastní neuctivosti. Dohazovač Kekal přesvědčí Marinčiny rodiče, že by si měla vzít Tobiasova syna Micaha, ale zápletka závisí na skutečnosti, že má dva syny, z nichž jeden zmizel a je považován za mrtvého.

To vše posílá Marinku na spanilou emocionální cestu a Bumiza Machikiza ji hraje s roztomilým přístupem a zpívá úžasně bohatým tónem, i když její hlas není zcela pod kontrolou. Oliver Johnston přináší mazanému Jenikovi idiomaticky koherentní postavu. Problémem by dnes mohl být koktavý Vašek s humorem pramenícím z jeho řečové vady, ale zde je sympaticky vykreslen jako prostě produkt přílišného ošuntělého rozmazlování vynikajícího tenoristy Johna Findona.

David Ireland s ostře soustředěným hlasem představuje Kecala jako bystrého obchodníka i širokého chlapce. Je tu živá čtveřice tatínků (William Dazely, Yvonne Howard, John Savornin a Louise Winter) a neúnavný cirkusový soubor. Jen ve Smetanovi můžete jít do opery a užít si cirkus.

Do 23. července. lístky: www.garsingtonopera.org