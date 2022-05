Zde je poslední selfie z vybledlého přistávacího modulu Insight Mars

NASA sdílela poslední autoportrét, který pořídí přistávací modul Mars Insight, ukazující prachem pokryté solární panely, které zapadají do okolního regolitu. Očekává se, že mise InSight skončí letos a sonda bude potřebovat veškerý zbývající výkon, aby nasbírala co nejvíce vědeckých dat.

Na tiskové konferenci minulý týden to oznámila NASA InSight pravděpodobně ukončí všechny operace na konci roku 2022. Konec mise je způsoben množstvím prachu hromadícího se na solárních panelech kosmické lodi, což omezuje množství energie, ze které může kosmická loď čerpat.

Již tři roky InSight tvrdě pracuje na Marsu, Fotografování marťanského nebe A použijte seismometr k detekci bažin. Sonda se dva roky pokoušela pomocí tepelné sondy „Mole“ vrtat do povrchu Marsu, Než nástroj uvízne v houbovité půdě. Začátkem tohoto měsíce, lander Objevte dosud největší známou seismickou aktivitu Na jiné planetě: někde uvnitř Marsu došlo k zemětřesení o síle 5.

Sonda dala i vědcům Nejlepší pohled na vnitřky Marsu, Stejně jako geologické a seismické systémy, které dnes na planetě působí. InSight zatím detekoval 1313 zemětřesení a zatím dokáže detekovat další, než skončí jeho vědecké operace.

The mission’s end has been a creeping certainty. The lander has previously been Vynuceno v bezpečných režimech marťanských prachových bouří. překlenovací opatření Pomohlo to odstranit část prachu z desek – to znamená, že na prach záměrně nasypal marťanský prach, aby ho vypudil – ale zdá se, že taková opatření prodloužila nevyhnutelné.

Tato poslední selfie byla pořízena 24. dubna a ukazuje množství prachu, které se nahromadilo na solárních panelech kosmické lodi. Je to mnohem více prachu, než bylo nalezeno na prvním a druhém selfie přistávacího modulu, Foceno v prosinci 2018 A Mezi březnem a dubnem 2019.

Selfie jsou mozaika, což znamená, že jsou sešitá z více fotografií, přičemž každá fotografie vyžaduje, aby robotické rameno držící přistávací kameru bylo v jiné poloze. S ubývajícími zdroji energie se selfie jednoduše nevyplatí vybíjet baterie a robotická paže se tento měsíc podle NASA přesune do klidového režimu (neboli „režimu důchodu“).

Na tiskové konferenci z minulého týdne Cathia Zamora Garcia, zástupkyně projektového manažera společnosti InSight, uvedla, že vědecké operace pozemských roverů mohou skončit již v polovině července, ale klima na Marsu je nepředvídatelné.

Bez ohledu na to, kolik času zbývá InSight, pravděpodobně už nikdy neuvidíme přistávací modul v tak skvělém panoramatu.

