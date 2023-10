Ušetřete na 2TB rozšiřující kartě Xbox od společnosti Seagate během Prime Day

Terabajt úložiště je více než dostačující pro širokou škálu dokumentů, filmů a různých aplikací, ale na konzolích? To sotva stačí na novou hru Call of Duty, několik nezávislých her a nejnovější vydání Game Pass (us trochu Zde nadsázka.) Naštěstí Xbox Series 2TB rozšiřující karta Seagatekterý je nyní speciální pro druhé kolo Amazon Prime Day.

2TB rozšiřující kartu můžete získat za 230 USD, tedy méně než 280 USD. Případně si můžete vybrat 1TB karta Seagate, 130 $. Pokud však půjdete cestou 1 TB, Rozšiřující karta Western Digital je o něco levnější za 125 dolarů.

Paměťové karty Plug and Play se snadno používají, protože je jednoduše vložíte do konzole a můžete na ni instalovat hry. Do kapesního pouzdra NVMe SSD zabalí obrovské množství úložné kapacity. V kombinaci s architekturou Xbox Velocity si s touto rozšiřující kartou budete moci užít minimální obrazovky načítání a rychlé přenosy.

Seagate 2TB rozšiřující karta pro Xbox Series — 230 dolarů ( 280 dolarů )

Rozšiřující karta Seagate Xbox Series X|S 2TB

Hry nainstalované na kartě běží stejně dobře jako na primárním SSD těchto konzolí, takže se nemusíte bát, že byste ve svých oblíbených hrách obětovali grafiku, latenci, dobu načítání nebo snímkovou frekvenci. Navíc na této kartě funguje také funkce rychlého obnovení, takže můžete téměř okamžitě přepínat mezi více hrami.

Vy nemohu Stáhněte si Xbox Series Pouze oficiálně licencované rozšiřující karty mohou fungovat jako interní SSD vašeho Xboxu.

Xbox Series od Seagatevelmi Slevy získáte jen zřídka, takže toto je jedna z nejlepších herních nabídek Prime Day. Tato karta měla dříve monopol na rozšíření úložiště Xbox, ale začátkem tohoto roku se do party přidala karta WD Black C50.

