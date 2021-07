Co potřebujete vědět o znovuotevření cesty do České republiky

Cestovatelé, kteří jsou známí svými paláci a Staroměstským náměstím v Praze, mohou znovu prozkoumat Českou republiku.

Do 9. července není nutné izolovat nízkorizikové země, včetně Spojených států a velké části Evropy, občané USA však budou muset mít negativní test RT-PCR do 72 hodin nebo negativní test antigenu do 48 hodin hodiny odletu. Cestující musí také přijít s formulářem pro cestující.

Jakmile budou všichni návštěvníci hotelu, restaurace, obchodu nebo domu na zemi, budou potřebovat jednu z následujících věcí: negativní test PCR mladší než 3 dny; Nejstarší negativní test antigenu méně než 24 hodin; Jednodávkové vakcíny: Doklad o poslední dávce po dobu 14 dnů do 9 měsíců; Vakcíny s dvojitou dávkou: důkazy po dobu 22 dnů po 1. dávce, během posledních 90 dnů; Vakcíny s dvojitou dávkou: důkazy po dobu 22 dnů po 2. dávce, během posledních 9 měsíců; Nebo lékařské důkazy o zotavení z COVID-19 za posledních 180 dní.

Všichni cestující si musí zabalit masky KN95 nebo FFP2, aby mohli vstoupit na česká letiště, do obchodů, do všech veřejných dopravních prostředků a taxislužby nebo sdílení práv. Látkové nebo jiné masky jsou skvělé pro venkovní prostředí, kde není možné sociální vyloučení.

Brock City Tour nabízí „poděkování“ za pobyt ve vybraných pražských hotelech. Cestující mohou získávat body pobytem ve vybraných hotelech a utrácet je za aktivity po celém městě. Patří mezi ně bezplatný přístup do muzeí a galerií, věže s krásnou scenérií, procházka, jízda historickou tramvají a spousta hotspotů Brock. Hoteloví hosté dostávají dva body na osobu a noc, maximálně osm bodů, které mohou utratit, a poté je převádějí na vstupní poplatky pro partnerská místa a společnosti nebo průvodcovské služby.

Tady je jeden Seznam hotelů Zahrnuto v programu.

Země dychtivě vítá Američany, kteří byli v roce 2019 pátým největším trhem přenocování. Z celkového počtu 27,2 milionu přenocování zůstalo v tomto roce přes noc 1,4 milionu Američanů.