Ministr obrany Lloyd J. Austin III přivítal v Pentagonu ministryni obrany ČR Janu Černochovou.

Ministr obrany Lloyd J. AUSTIN III: Dobře, paní ministryně Černoková, vítejte zpět v Pentagonu. Loni v září jsem měl skvělý výlet do Prahy, takže jsem rád, že vás zde dnes mohu pohostit a pokračovat v naší důležité společné práci.





Naše strategické partnerství nebylo nikdy silnější, a to platí po brutálním a nevyprovokovaném útoku Ruska na Ukrajinu, mírumilovného souseda Ruska, a vím, že vaši občané slyší ozvěny moskevské invaze v roce 1968. Takže jsme moc rádi, že máme Českou republiku. Zůstávám odhodlána podporovat Ukrajinu, jak jen to bude potřeba, a těším se na pokračování naší práce, abychom pomohli Ukrajině bránit její suverenitu dnes a na další Ukrajinské bezpečnostní kontaktní skupině koncem tohoto týdne.





Paní ministryně, jsme velmi vděční za vaše příspěvky ke zlepšení odstrašování NATO na východní frontě NATO. Česká republika vede jako konstituční národ v nové bojové skupině NATO na Slovensku. Takže, paní ministryně, děkuji vám za vaše příspěvky Alianci a za to, že jste silným a jasným hlasem pro jednotu NATO. Těším se, že budeme mluvit o našich prioritách před červencovým summitem NATO ve Vilniusu. Těším se na diskusi o způsobech dalšího posílení našich dvoustranných bezpečnostních vztahů a jsem hrdý na to, že dnes podepíšeme Dohodu o obranné spolupráci. Prohloubí naše bezpečnostní vazby, zlepší naši interoperabilitu, posílí NATO a zvýší stabilitu v Evropě.





Jsem potěšen, že útočné vrtulníky Viper budou dodány od příštího měsíce. A konečně s hrdostí mohu konstatovat, že v červenci uplynulo 30 let od jedinečného státního partnerství České republiky s Národní gardou Texasu a Nebrasky.





Paní ministryně, děkuji, že jste zde, a těším se na dnešní skvělou diskusi.





Ministryně obrany Jana Černochová: Děkuji také, vážený pane ministře. Ještě jednou děkuji za zavolání. Jsem rád, že jsem zpátky v Pentagonu.





Střední Evropu v minulosti tvrdě zasáhla expanze nedemokratických mocností; Kvůli tomu často nejsme schopni svobodně rozhodovat o svém vlastním osudu. Vzhledem k této historii má pro nás podpis Dohody o obranné spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy hluboký význam jako další nástroj prohlubování praktické obranné spolupráce mezi našimi zeměmi.





Amerika stála u zrodu naší moderní skupiny států. Bez její podpory by Československo nevzniklo. Bez americké angažovanosti by mocnosti Osy nebyly poraženy ve druhé světové válce a demokracie by nevyhrály (neslyšitelnou) studenou válku. Dnes jsem rád, že Spojené státy jsou stále hluboce zapojeny do bezpečnosti Evropy a zůstávají naším nejdůležitějším spojencem.





Přestože je Smlouva o obranné spolupráci bilaterální dohodou, naši spolupráci dále posílí, (stane se) součástí sítě obranné spolupráce mezi spojenci v NATO jako celku. Snaha Ruska převzít kontrolu nad suverénním národem je spojena s naší vlastní historickou pamětí, a proto je Česká republika celosvětově jedním z nejlepších podporovatelů Ukrajiny. Je jasné, že vojenská podpora České republiky pro Ukrajinu by bez podpory USA nebyla valná.





Pane ministře Austine, rád bych ještě jednou poděkoval vládě Spojených států a Kongresu Spojených států za vaše rozhodnutí darovat v loňském roce osm vrtulníků Bell České republice. Dík. Dík. Vrtulníky, které nyní provozuje české letectvo, mohou být na Ukrajinu dodány po příletu amerických letadel.





Jsem hrdý na to, že vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy jsou dnes nejlepší od doby, kdy byl naším prezidentem Václav Havel. Hodlám stavět na jeho odkazu budování silného partnerství se Spojenými státy ve všech oblastech obrany. Dík.





SEC. AUSTIN: Vítejte zpět, paní ministryně. Je mi opravdu potěšením, že jste tady, a těším se na skvělý rozhovor.





Díky všem.