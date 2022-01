Drop-in Youth Club v Czech City učí fair play prostřednictvím fotbalu

Ivan a Don hrají fotbal. (Foto: NZDM Vafle)

„Foosball nás naučil dobře komunikovat. Nevěříme jen sami sobě, věříme našim týmovým hráčům a trenérům. Musíme se opravdu soustředit na hru a dodržovat pravidla férové ​​hry,“ říká mladý Evan. Nám.

Spolu se svým kamarádem Danem patří k nejlepším fotbalistům v klubu Nový Bor. Vafle (Vafle). „Není to jen o hře, při hře můžeme získávat nové přátele a učit se od těch nejlepších. Klíčovou roli hrají deprese, adrenalin a strach z prohry. Každý se musíme nejprve naučit prohrávat. Chceme být lidmi a nevzdávat se, když život stojí v cestě.“

Klub provozuje „Family at the Center“ (Rodina v centru), má od loňského jara sídlo v domě rodinného komunitního centra v Křižíkově ulici. Sociální pracovníci klubu jezdí vycházet klientům vstříc i do Cvikova a Kamenického Šenova.

fotbalová liga

Nejeden zaměstnanec klubu slyšel poznámku, že „vše, co tam děláte, je celý den hrát fotbálek“, ale Oldřich Prokop, styčný pracovník ve Waffle, vysvětluje sobě i svým klientům, co tato hra znamená. „V jednom letním zápase zákazníci odehráli 68 zápasů za šest hodin,“ vysvětluje.

„Ve dvou tabulkách padají v průměru dva góly na zápas, to znamená asi 612 gólů na zápas, dva góly za minutu. Poděleno počtem tabulek jeden gól za minutu,“ vysvětluje.

„Počet gólů za minutu pro nás nedává smysl. Pro naše klienty jsou však takové chvíle jen jedny z mála okamžiků, které v životě zažili, dokázat něco, o čem mohou říct, že je něco úspěšného, ​​něco změnit , otočit skóre, přesvědčit se,“ vysvětluje Prokop.

Hraní a skórování přirovnává ke každodennímu rozhodování o triviálních nebo složitějších věcech. „Rozhodnutí je dobré nebo ne,“ vysvětluje.

„Učíme hráče, že i když se zdá, že všechno prohráli, stojí za to udělat maximum pro boj. Někdy změní skóre – ale pokud to neudělají, nemá smysl se vztekat, nadávat nebo vzdávat další pokus,“ dodal. “ vysvětluje Prokop.

Jím zmíněný turnaj pořádala „Family at the Center“ a konal se v srpnu 2021 ve Waffle Clubu v rámci neoficiální fotbalové ligy Libereckého kraje pro hráče drop-in center. Soutěžilo více než 30 dětí – týmů z měst Česká Lípa a Hrádek nad Nisou.

Liga ještě nebyla oficiálně zahájena kvůli problémům se situací COVID-19, ale letos by měla být v plném proudu. „Myšlenka je, že každý drop-in klub bude pořádat turnaj,“ říká Procop.

„Většinou vrcholem sezony – doufáme, že se to zase změní – je velký novoroční zápas v našem klubu Vafle. V roce 2022 by se to mělo stát popáté,“ vysvětluje plány.

Na organizaci neformálního srpnového turnaje 2021 se podíleli profesionální fotbalisté z platformy stolního fotbalu Oliver Latra a Madge Volek. Připravena byla nejen soutěž, ale i výstava pro děti.

„Výhoda stolního fotbalu spočívá v tom, že nezáleží na tom, jak moc hrajete nebo jak jste chytrý, jaké máte vzdělání nebo barvu pleti, kolik času a úsilí tomu věnujete,“ vysvětluje Latra. „Vzhledem k tomu, že začátek není složitý, všichni postupují rychle.“

„Poté je jen otázkou času, kdy se hráč, jeho přátelé a jeho trenéři zdokonalí, budou se bavit, cestovat po světě nebo přejdou k něčemu jinému,“ říká odborník. Fosball začal hrát ve 13 letech v pražském Drop-in Clubu Vrtule („Vrtule“).

Latra byla motivována první porážkou, když musel vlézt pod fotbalový stůl. Přesně o rok později porazil hráče, který pro něj exceloval.

Postupně tvrdě pracoval na účasti na mistrovství světa. V současné době studuje architekturu na Západočeské univerzitě.

Empatii se nedá naučit

„Styčný zaměstnanec je v podstatě jakýsi styčný pracovník, sociální pracovník nebo někdo, kdo se specializuje na zakládání stránek pro firmu. Klient má problém nebo ztratil důvěru ve společnosti, potřebuje pomoc, je to pro něj těžké. .Takže Hledám způsob, jak oslovit lidi v těžkých situacích. Proto je pro nás důležitá důvěra,“ popisuje svou práci Brokob.

Podle něj je někdy těžké získat si důvěru lidí – své dlouholeté zkušenosti považuje za praktickou zkušenost, při které potkal mnohé osudy. „Zejména když mají problémy – drogy, sociální zanedbávání, neochota cokoliv řešit. Nepracuji jako úředník, učitel nebo sociální pracovník. Když s nimi mluvím, je to jednodušší. Kdybychom byli na stejné lodi.“ “ říká Prokop.

Klientům nejen usnadňuje kontaktování firem, jako jsou úřady práce nebo policie, ale také je doprovází například při nástupu do nového zaměstnání. „Nejde jen o vyřešení problému – jde o to dát lidem prostor, kde si mohou popovídat a zahrát si s nimi fotbal. Empatie je nejdůležitější – to se nedá naučit, na to musí být zkušenost,“ uzavírá.

Poprvé zveřejněno Roman voďi Časopis