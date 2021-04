Recenze Flammen – živá operní barva od „zdegenerovaného“ skladatele

Český rodák Erwin Schulhoff Zemřel na tuberkulózu v koncentračním táboře v Bavorsku v roce 1942; Bylo mu 48 let. Jeho jediná opera Flammen (Flames) byla zkomponována v letech 1923 až 1929 a poprvé byla uvedena v Brně v roce 1932. Znovu byla uvedena (v Lipsku) a byla také nahrávána v Berlíně pod vedením Johna Moseriho pro sérii Entartete Musik pro Decca. Sbírka Capriccio přichází s produkcí z roku 2006 ve Vídni, kterou nahrálo Radio Austria.

I když vychází z legendy o Donu Juanovi, textu od Karla Josepha Beneše (přeložen přítelem a životopiscem Kafky z češtiny do němčiny) Max BrodFlamen je surrealistické přepracování příběhu, propletené s prvky mýtu o putujícím Židovi. Existuje jen málo smyslu pro lineární příběh, který prochází deseti scénami, které vykreslují Dona Juana jako strašidelnou a věčně odsouzenou postavu; Čtyři z jeho obětí zpívá sám sopranistka, zatímco La Morte, jediná žena, kterou Juan nesvedl, je jeho neustálým protivníkem, přičemž Six Shadys působí jako řecký sbor.

Ačkoli je drama občas náročné, Schollhoffův rozsah studia je úžasný. Jeho hudba je jasně eklektická, s Bergovými výrazy (některé klipy odrážejí Wozzecka, jiné očekávají Lulu) spolu se sterilními momenty neoklasicismu ve stylu Hindemith as občasnými vpády do jazzu. Navzdory rušivému jevištnímu hluku je pro toto vystoupení nejlepší živá orchestrální hudba Bertrand de Bailey I když je to někdy na úkor zvuků, což není vždy tak dalekosáhlé, jak by to mohlo být.

Zajištěno Raymond taky Statečně se vyrovnává s extrémně obtížnou ústřední rolí Dona Juana, Stephanie Freddy Zpívá kvarteto obětí a Iris Vermillion Úžasně působivé jako La Morte. Vermillion hrál stejnou roli jako Deccova nahrávka Flammen a ta dřívější, jemnější verze je stále ta, kterou jsme slyšeli.

Nová registrace BIS pro Bartok Hrad Bluebird Je založen na hudebních představeních Susanna Maliki Proběhlo v Helsinkách v lednu loňského roku. Báječný orchestr. Helsinská filharmonie vytváří mimořádně detailní zvukový vesmír, ve kterém se Mälkki zaměřuje přesně na každou rozvíjející se vrstvu dramatu a na všechny dva protagonisty, basy Mika Karis Jako modrý pták a mizu Szilvia Reed Judit je vynikající. Kares je možná trochu milá a Vörösovy vrcholné noty jsou trochu nestabilní, ale jinak je její výkon naprosto přesvědčivý.