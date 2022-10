Vše, co je potřeba opravit na dědečkově smartphonu

Dospělé děti, které poskytují technickou podporu rodině, znají cvičení. Vaši rodiče volají kvůli problému s jejich smartphonem, možná spam nebo něco špatného na Facebooku. Snaží se s nimi mluvit tak, že to na dálku napraví se smíšenými výsledky a vzájemnou frustrací. Až příště uvidíte své rodiče osobně (a ve skutečnosti byste je měli často navštěvovat), udělejte všem laskavost. Věnujte 30 minut půjčení jejich telefonu a úklidu domu. Malá údržba nyní může zabránit budoucím bezpečnostním problémům, podvodům, zmatkům nebo dezinformacím. Odstraní starý spam, opraví drobné problémy a přizpůsobí jej tak, aby vše snadno viděl a pochopil.

Toto je tip pro dospělé děti, jejichž rodiče nebo jiní starší příbuzní používají chytrý telefon, ale každý si může tyto úkony údržby vyzkoušet na svém zařízení.

„První věc, kterou udělám, je zkontrolovat to, čemu říkám kontrolky motoru,“ říká Abby Ritchie, zakladatelka a generální ředitelka technické podpory. Senior důvtipný. „Hledám červené odznaky upozornění, zejména v aplikaci Nastavení.“

Apple a Google vydávají pravidelné malé aktualizace a velké roční aktualizace pro své operační systémy chytrých telefonů, iOS a Android. Nevyhýbejte se tomu, i když se obáváte přidávání matoucích nových funkcí. Často obsahují hlavní bezpečnostní záplaty a opravy chyb. Pokud provádíte velkou aktualizaci operačního systému, věnujte nějaký čas tomu, abyste je provedli vzhledem a novými možnostmi.

Nastavte telefon tak, aby v budoucnu automaticky zapínal aktualizace softwaru.

Odstraňte a reorganizujte aplikace

Procházejte stránku po stránce a zeptejte se rodičů, co používají a co nepoužívají – budete překvapeni, kolik nainstalovaných aplikací si nepamatujeme. Odstraňte vše, co vypadá podezřele, klamavě nebo matoucí.

Přeneste aplikace, které používají nejčastěji, na první obrazovku svého zařízení. Ritchie doporučuje umístit své čtyři nejpoužívanější aplikace do doku ve spodní části obrazovky a další velké aplikace umístit do levého nebo pravého horního rohu. Přesuňte všechny aplikace, které nepoužíváte často, ale jsou užitečné, do jasně definovaných složek a poté tyto složky uložte na poslední stránku domovské obrazovky. READ Cílí na herní a vizuální cloudový segment se zaměřením na umělou inteligenci a vysoký výkon

Zeptejte se jich, zda chtějí na svém telefonu něco dělat, ale nemohou, například online bankovnictví. Nainstalujte si nové aplikace, pokud to potřebují, ale postupujte jednoduše a proveďte je nastavením všeho, co je třeba přihlásit. Zadejte nová hesla!

Usnadněte si zobrazení obrazovky

S přibývajícím věkem se nám zhoršuje zrak a i větší telefon může být špatně čitelný. Smartphony jsou plné souborů Nastavení přístupu Můžete se do toho ponořit, ale pro začátek udělejme všechno trochu větší a jasnější.

V nastavení zvětšete velikost textu a nastavte ho tučně. V systému iOS můžete zapnout nastavení, jako je Zoom in Display, díky kterému je vše o něco větší. Nakonec otočte jas úplně nahoru a ukažte jim, jak jej ovládat sami. Zkuste přepínat mezi světlým a tmavým režimem a zjistěte, zda je pro ně snazší vidět.

Ritchie také navrhuje dát rodičům více času, než zamknou jejich telefony. Místo 30 sekund nebo 1 minuty stiskněte automatický zámek na 3-5 minut.

Zapněte nouzové a zdravotní nastavení

Přidejte jakékoli zdravotní potíže a alergie do vestavěného nouzového nastavení telefonu. Na iPhonu přejděte v Nastavení zdraví na Medical ID. Na svém zařízení Android můžete přejít do nastavení zabezpečení a nouzového stavu. Přidejte nouzové kontakty, včetně lidí, kteří žijí v jejich blízkosti, a také bezprostředních příbuzných. Udělejte to tak, aby bylo možné tyto informace v případě nouze zobrazit, i když je telefon zamčený.

Mnoho smartphonů má zabudované možnosti sledování zdraví. Na iPhonu si například můžete zapnout upozornění na stabilitu chůze, což se může hodit, abyste se v budoucnu vyhnuli pádům. Pokud chtějí, abyste se vy nebo někdo jiný více podíleli na jejich zdraví, můžete nastavit sdílení zdravotních informací.

Minimalizujte dezinformace

Pokud se bojíte o své rodiče Upadnutí do dezinformací Nebo když půjdete do extrému online, můžete udělat nějaké malé změny, abyste věci vylepšili. Vyberte si renomovanou zpravodajskou stanici nebo aplikaci a přesuňte ji na prominentní místo na domovské obrazovce. Apple News i Google News odvádějí slušnou práci a zahrnují širokou škálu důvěryhodných zpravodajských webů. Umístěte si na domovskou obrazovku zkratku k webu, který kontroluje fakta, jako je Snopes, aby si mohli rychle prohlédnout všechny příběhy nebo příspěvky na sociálních sítích, na které narazí. Procházejte s nimi jejich účty na sociálních sítích, pokud vám to dovolí. Zeptejte se, zda můžete přestat sledovat nějaké stránky nebo influencery, kteří obchodují s dezinformacemi nebo reklamou.

Minimalizujte podvody

Starší lidé jsou častým cílem podvodníků. Některá nastavení můžete upravit, abyste snížili počet pokusů. Všemi vás provedeme tady, Začněte však odesíláním neznámých hovorů přímo do hlasové schránky (Nastavení → Telefon → Ztišení neznámých volajících na iPhonu), filtrováním textů od neznámých odesílatelů a zapnutím všech nežádoucích filtrů nebo detekce nabízených vaším telefonem nebo mobilním operátorem.

Procházejte jejich seznamy přátel na Facebooku a Instagramu a zbavte se všech falešných účtů, včetně lidí, které neznají, a účtů, které napodobují jiné lidi. Další nastavení, která lze změnit, najdete na jejich chytrých telefonech a Aplikace pro zasílání zpráv zde.

Zkontrolujte jejich předplatné

Ujistěte se, že za nic neplatili náhodou, například za aplikaci, do které se zaregistrovali, nebo za podvodnou službu „technické podpory“. projít Předplatné pro Android nebo iOS Nejprve se jich zeptejte, zda chtějí zkontrolovat jejich poslední bankovní výpis.

Zapněte automatické zálohování, zejména pro fotografie. Pokud mají plný telefon, můžete jej nastavit tak, aby smazal fotografie nebo videa ze zařízení, abyste uvolnili místo. Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo havárii jejich zařízení, všechna jejich data a paměti budou stále připraveny k použití. Další pokyny pro skladování naleznete pro Google Drive zde A iCloud od Applu je tady.

Pohyb po obrazovce chytrého telefonu může být obtížnější, protože lidé ztrácejí obratnost a zhoršuje se jim zrak. Android a iPhone mají skvělé vestavěné zkratky, které mohou pomoci seniorům: hlasové asistenty. Přečtěte si, jak aktivovat Siri nebo Asistenta Google, a poznamenejte si seznam počátečních příkazů, aby si na ně zvykli, jako je diktování textu.

Nechte své rodiče, aby vám ukázali, co potřebují

„Vždy se svých klientů ptám: ‚Ukaž mi, co tím myslíš,‘ říká Ritchie. klient, který měl potíže s odesíláním textových zpráv. Ukazuje se, že drželi prst na šipce odeslání příliš dlouho a ve zprávách se náhodou zobrazila možnost speciálních efektů.

Pokud se váš táta potýká s jakýmkoli druhem kognitivního poklesu, můžete diskutovat o použití silnějších ovládacích prvků na jeho zařízeních, abyste měli přístup k věcem nebo je zablokovali na dálku. Můžete je také požádat, aby sdíleli vaše přihlašovací údaje a hesla, nebo je uložit na snadno dostupné místo. To by mělo být provedeno s jejich souhlasem a úplným pochopením toho, k čemu máte přístup.

Zapište si každou novou věc, kterou řeknete svým rodičům, aby měli na co upozornit. Pokud žijete daleko od poskytování nepřetržité technické podpory, najděte si důvěryhodný místní obchod s počítači, který telefonuje domů, nebo si brzy najměte jiného odborníka na technologie. Richie říká, že je třeba být připraven na další telefonáty a otázky, a to je v pořádku.