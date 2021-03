Americké akcie se otevírají výše před obchodními průzkumy v březnu; Intel svítí

Bloomberg

Šéf turecké centrální banky může mít málo času na obnovení důvěry

(Bloomberg) – Pokud je zkušenost nejnovějšího předka Sahapa Kavcioglu náznakem, novému šéfovi turecké centrální banky zbývá jen málo času na obnovení důvěry devizových dealerů – nebo o ni může navždy přijít. Tři případy, kdy guvernéra nahradil prezident Recep Tayyip Erdogan, byla tónem celého jeho funkčního období reakce měnových trhů v prvním týdnu funkčního období držitele. Z tohoto důvodu je propad liry tento týden – navzdory slibu Kavcıolu zachovat kontinuitu politiky – zásadní, když se při jmenování Murata Chetinkaya v roce 2016 snažil zvrátit narušení důvěryhodnosti centrální banky, které vedlo k brzkému poklesu libry to nebylo možné. Na rozdíl od toho. Mourad Uysal měl podobnou zkušenost, když se ujal úřadu v roce 2019. Když byl ale v listopadu v listopadu jmenován Nagy Aghbal, podařilo se mu téměř okamžitě uklidnit trhy, že je připraven uzákonit zvyšování cen potřebné k řešení inflace. Lira v tomto týdnu vzrostla více než kterákoli jiná měna a během svého funkčního období nadále zveřejňovala nejlepší výkon na světě, a pokud by tento vzorec byl jakýmkoli náznakem, pak by se snad obchodníci již vrátili ke svému úsudku o Kavcioglu, když ho viděli z Erdoganovi loajalisté, kteří by to udělali rychle Uvolňovací politika je v souladu s prezidentovým názorem, že vysoké výpůjční náklady spíše rostou než kontrolují inflaci. Lira od svého nástupu do funkce koncem minulého týdne poklesla o téměř 9%, což naznačuje obavy, že se Turecko vrátilo k volatilitě posledních pěti let, období poznamenáno kolapsem měn, vysokou inflací a negativními reálnými výnosy. Kavcioglu se v neděli snažil trhy uklidnit a zavázal se účinně využívat nástroje měnové politiky k dosažení trvalé cenové stability a dodržovat plánovaná zasedání centrální banky za účelem stanovení úrokové sazby. V úterý se však zdálo, že o to požádal Yigit Bulut, jeden z nejlepších poradců Erdogana, a znovu zopakoval přání prezidenta snížit úrokové sazby. Když obchodování začalo v pondělí, lira ztratila až 15% a skončila den o 8% slabší . . Týdenní výpůjční náklady vzrostly na 100%, volatilita opcí vyskočila na nejvyšší úroveň od září 2018 a obchodníci s krátkými cenami zvýšili sázky na istanbulské akcie a Erdogan ve středu upustil od komentářů k reformě centrální banky, což vyvolalo známky relativního klidu na tureckých trzích. Lira byla v 17:20 v Istanbulu vůči americkému dolaru silnější o 0,1% a index Istanbul Stock Exchange 100 vzrostl o 1,9%. „Nebo téměř historická minima již způsobila, že Turecko zaostalo v investování. V době, kdy se skutečné výnosy národa pohybovaly mezi maximy a pod nulou, ztratila lira oživení důvěry v rozvíjející se trhy. Toky do rozvojových ekonomik světa se za posledních pět let zvýšily o 29%, zatímco Turecko se snížilo o 54%, podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg. Čas od času se používá národ. Vážené průměrné náklady na financování bank měly větší vliv na to, že umožnily centrální bance zpřísnit politiku bez přímých zvýšení. Tímto opatřením vytvořili guvernéři přísnější prostředí, než naznačují oficiální ceny. Murat Cetinkaya (11. dubna 2016 – 6. července 2019) člen cenové komise Před svým povýšením na guvernéra byl Murat Cetinkaya vnímán jako jakýsi kompromis mezi nízkou úrovní – cenově výhodná škola, kterou Erdo upřednostňuje. Přístup přátelský k trhu, který prosazuje předseda vlády Ahmet Davutoglu. Krátké období klidu se však vypařilo, protože Erdogan rychle potvrdil svůj vliv na politiku. Neúspěšný puč proti prezidentovi nepomohl, pouze tři měsíce poté, co byl jmenován Gitinkaya. Guvernér zpřísnil podmínky financování ve svých prvních dvou letech ve funkci, než ho měnová krize v roce 2018 přivedla k přijetí přímých zvýšení, ale do té doby se zdálo, že trh vnímal Cetinkaya jako pomalého hybatele. Jeho následné odhodlání, ve kterém dohlížel na 1 650 bazických bodů ke zvyšování úrokových sazeb, nedokázalo znovu získat jeho důvěryhodnost, a když bylo nakonec odstraněno, lira ztratila téměř polovinu své hodnoty. Když se Murat Uysal ujal úřadu, turecká centrální banka byla několik měsíců pozastavena a úřady se spoléhaly na fiskální stimul k ukončení první recese v zemi po deseti letech. Hrozilo však strašidlo dvojité recese a vláda chtěla nastartovat růst snížením úrokových sazeb, když se inflace zmírnila. To vše omezovalo Uysalův manévrovací prostor a navzdory příslibu usilovat o nezávislost na vládě neměl Uysal důvěru nekvalifikovaných obchodníků, protože místo zvýšení rekordní ceny, rozložení rezerv a použití státních bank na podporu liry uzákonil skrytá zvýšení. . . Když se inflace zmírnila, 1 375 bazických bodů poskytlo čisté snížení úrokových sazeb. Na konci svého funkčního období ztratila lira třetinu své hodnoty, protože zmatek na globálním trhu způsobený pandemií Covid-19 vytvořil další tlak na měnu. Opravdová líbánky pro obchodníky, protože zjednodušil politiku úrokových sazeb a učinil ji předvídatelnější. Bývalý ministr financí a jméno domácnosti v zemi neměl předchozí zkušenosti s měnovou politikou. Bylo to však považováno za vítané protijed na Uysalské holuby. A zatímco se Erdogan zavázal přijmout tradičnější politiku, zvýšila se důvěra ve schopnost centrální banky udržet úrokové sazby v souladu s ekonomickými podmínkami, přičemž Aghbal během své čtyřměsíční vlády nabídl zvýšení úrokových sazeb o 875 bazických bodů, včetně 200 bazických bodů větších než očekávaný. Bod se zvýšil minulý čtvrtek. Možná ten den představoval vysoký bod důvěry v období od pokusu o státní převrat v roce 2016. Následujícího dne byl vyloučen. (Chcete-li přidat měnu, pohyb akcií v odstavci 7) Další články, jako je tento, najdete na adrese Bloomberg.com. Přihlaste se k odběru a zůstaňte na vrcholu nejdůvěryhodnějšího zdroje obchodních zpráv. © 2021 Bloomberg LP