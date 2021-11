Počet nakažených covidem-19 v Česku je rekordní

Karel Jansek, The Associated Press

Infekce koronavirem v České republice vyskočily na rekordní výši, což je nárůst, který ovlivnil prezidenta země a oddálil jmenování nového premiéra.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že předchozí den byl denní počet nových případů 27 717. To je téměř o 2 000 více, než byl předchozí úterní rekord.

Míra nakažených v zemi za posledních sedm dní vzrostla na nové maximum 1 231 nových případů na 100 000 lidí.

Mezitím by měl být český prezident Miloš Zeman v sobotu propuštěn z vojenské nemocnice v Praze. V pátek byl propuštěn z nemocnice po více než měsíci léčby blíže nespecifikované nemoci, ale byl znovu přijat jen několik hodin poté, co měl pozitivní test na Covid-19. Nemocnice uvedla, že prezident dostal monoklonální protilátky a nevykazuje příznaky Covid-19.

77letý Zeman byl hospitalizován 10. října, den po volbách do dolní komory parlamentu, na ošetření na jednotce intenzivní péče. Jeho stav je připisován blíže nespecifikovanému chronickému onemocnění.

Prezidentská kancelář uvedla, že po svém odvolání bude prezident Peter Fiala, lídr koalice, která vyhrála volby, přísahat jako nový premiér země. Ceremoniál se měl konat v pátek.

„Je v zájmu všech, aby brzy vznikla nová vláda,“ řekl Fayala.

Úřad uvedl, že obřad bude organizován v souladu se současnými opatřeními ohledně koronaviru, ale podrobnosti nebyly známy. Ti, kteří mají pozitivní test, by měli být izolováni.

Nové rekordní maximum bylo hlášeno den poté, co česká vláda vyhlásila 30denní nouzový stav a zavedla další omezení na koronavirus ve snaze čelit pandemii.

Kromě dalších opatření, která vstoupila v platnost v pátek, byly zakázány všechny vánoční trhy spolu s pitím alkoholu na veřejných místech. Bary, restaurace, noční kluby, diskotéky a kasina musí zavírat ve 22 hodin.

Počet lidí na kulturních a sportovních akcích bude omezen na 1 000 – a ti musí být očkováni nebo se zotavit z Covid-19 – zatímco všech ostatních veřejných shromáždění se může zúčastnit až 100 návštěvníků, z 1 000.

Země s 10,7 miliony obyvatel zaznamenala 32 643 úmrtí.

Česká republika také v reakci na novou variantu koronaviru zakázala vstup cizincům, kteří v posledních dvou týdnech strávili více než 12 hodin v Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Mosambiku a Zambii, uvedlo ministerstvo zahraničí. . Pátek.

Výjimku tvoří občané EU a dlouhodobě pobývající rezidenti ČR.

Mezitím v Polsku, navzdory nárůstu infekcí, vláda uvedla, že se nechystá přijímat žádná nová opatření. Jeho odolnost vůči novým blokádám a omezením v době rostoucích infekcí a úmrtí vyvolala kritiku ze strany lékařů v zemi a popírá rostoucí evropský trend omezovat lidi, kteří nejsou imunní.

Zdá se, že pravicová populistická vláda v čele s Mateuszem Morawieckim není ochotna přijmout opatření, která by rozhněvala voliče a zasadila další ránu hyperinflační ekonomice. V západní Evropě, kde je proočkovanost výrazně vyšší než 53 % v Polsku, vedlo restrikce v poslední době k protestům a nepokojům.

„V tuto chvíli s jistotou víme, že omezení nejsou účinným způsobem, jak omezit šíření epidemie,“ řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Nidzelsky, když bylo v Polsku zaznamenáno 497 nových úmrtí.

Je to myšlenka, proti níž se ostře staví mnoho lékařů v Polsku, kteří vyzývají vládu, aby jednala.

V posledních týdnech prudký nárůst infekcí přiměl úřady k reaktivaci dočasných nemocnic, které byly měsíce zavřené. Tisíce školáků byly v době epidemie umístěny do karantény nebo se začaly vzdělávat na dálku.

V pátek bylo hlášeno dalších 421 úmrtí, čímž se celkový počet úmrtí od pondělí zvýšil na 1 784 – úroveň naposledy zaznamenanou na jaře, kdy byla střední Evropa globálním virovým ohniskem.

Mezitím bylo v pátek hlášeno 26 735 nových infekcí, čímž se celkový počet od začátku epidemie v zemi s 38 miliony obyvatel zvýšil na téměř 3,5 milionu nakažených a více než 82 000 úmrtí.

Ministr zdravotnictví uvedl, že vláda zváží zavedení dalších omezení do poloviny prosince, pokud počty nakažených neklesnou. To by byl „černý scénář,“ řekl, a „vše závisí na efektivitě nemocnic.

Michel Dorchik, šéf očkování státu, řekl, že vláda neplánuje zavést povinné očkování.

V tuto chvíli Dworczyk řekl, že „prudký nárůst počtu očkování může být ovlivněn pouze strachem.“