Kdy se koná, kde se koná a kdo hraje?

Billie Jean Kingová říká, že tenis se musí „probudit“ po konfliktu s plánem s WTA Finals znamená, že nejlepší hráčky přijdou o Billie Jean King Cup druhý rok po sobě.

Světová dvojka Iga Swiateková a obhájkyně titulu z US Open Coco Gauffová příští měsíc vynechají ženský týmový podnik v Seville kvůli účasti ve finále WTA, které se před pár dny koná na druhém konci světa v Mexiku.

WTA pozdě potvrdila Cancún jako místo pro své další velké finále, které se bude konat od 29. října do 5. listopadu. Zeměpisná vzdálenost a data extrémně ztěžují špičkovým hráčům vrátit se včas, aby se mohli připravit na ITF BJK Cup. Finále, které startuje 7. listopadu ve Španělsku.

Mezi Cancúnem a Sevillou nejsou žádné přímé lety. Ve stejném případě Swiatek promeškal reprezentaci Polska také v minulé sezóně a King říká, že pozdní plánování WTA – která oznámila místo konání až 7. září – je třeba řešit.

„Udělali jsme [the ITF] Měli jsme schůzku už dávno, myslím, že byste se měli zeptat na WTA – jsou to ti, kdo to naplánovali za pár týdnů [ago]Novinářům to ve středu řekla Kingová, jedna ze zakládajících členek Tenisové asociace žen. „Pokud jde o náš sport, myslím, že všichni musíme najít lepší kalendář pro hráče a každý ví, co se stane, protože nemůžete začít rozhodovat o finále řekněme v září. Je to spravedlivé. Může Představte si, že by major neznal jeho data?

„Máme sedm hlavních pilířů [governing bodies] A s tím se musí potýkat jen málokterý sport. Náš sport se potřebuje probudit, protože soutěžíme s jinými sporty. Místo toho, abyste se příliš trápili a přemýšleli „chci, aby můj turnaj byl nejlepší“ nebo „chci tohle“, prostě přestaňte. Udělejme to tak, aby vyhráli všichni.“

V Seville se na akci zúčastní sedm z 20 nejlepších hráček světa, včetně wimbledonské šampionky Markety Vondroušové a její české spoluhráčky Karolíny Muchové, které se rychle vrátí z Cancúnu soutěžit.

Ředitelka turnaje PGK Cup Conchita Martinez, bývalá kapitánka Španělska, ocenila jejich úsilí a dodala, že ostatní hráči by se z jejich příkladu mohli poučit.

„Je skvělé, že jsou tam Vondroušová a Muchová a že jsou připraveny hrát o něco déle po tak dlouhé sezóně a soutěžit za svou zemi,“ řekl Martinez. „ony [the Czech Republic] Vždy přivede velmi dobrý tým a to je skvělý příklad pro ostatní hráče, někdy se dívají na jiné věci a nehrají za svůj tým. „Dívají se na jednotlivce a někdy nehrají jako součást týmu.“

Jak sledovat finále WTA v televizi ve Velké Británii

Britská vysílací práva na letošní letošní turnaj zatím nebyla potvrzena. V roce 2022 byla tato událost uvedena na Amazon Prime Video.

Jak sledovat finále WTA v televizi v USA

Americká vysílací práva k letošnímu turnaji ještě nebyla potvrzena. V roce 2022 byla tato událost uvedena na Tennis Channel.

Kdy se koná finále WTA?

Turnaj začíná 29. října a končí finálovým zápasem 5. listopadu.

Kde se koná finále WTA?

Turnaj se bude konat v mexickém Cancúnu.

Kdo soutěží ve dvouhře?

Aryna Sabalenka Iga Swatic Coco Jouf Elena Rybakina Jessica Pegula Markéta Vondroušová Anas Jaber Karolína Muchová

Jaká je finanční odměna za WTA Finals?

Čísla prize money pro letošní rok ještě nebyla potvrzena. V roce 2022 dosáhl prize pool 5 000 000 $.

Kdo jsou britští hráči, kteří se zúčastnili?

Žádní britští hráči nesoutěží ve dvouhře nebo čtyřhře.

Kdo je držitelem titulu?

Francouzka Caroline Garciaová loni zvítězila v závěrečném turnaji sezóny. Ve finále porazila Arynu Sabalenkovou se skóre 7-6 (4), 6-4 a stala se tak druhou Francouzkou, která turnaj vyhrála po Amelie Mauresmové v roce 2005.