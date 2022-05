Rychlobruslení olympijská zlatá medaile klíče ke sportu

Carlin Asterectolympijský vítěz Nizozemska na 3000 m v rychlobruslení z roku 2018, proměnil tento sport v silniční cyklistiku.

„S lyžováním jsem skončil, ale s tím vynikajícím sportem jsem ještě neskončil,“ řekl 32letý Achtereekte. Podle jejího nového týmu, Jumbo-Visma, což byl také její rychlobruslařský klub v předchozích pěti letech, než jí v dubnu vypršela smlouva. „Jsem ambiciózní a nejezdil bych jen tak pro zábavu, ale je to něco úplně nového.“

K překvapení Achtereekte získal svou první zlatou medaili v rychlobruslení na zimních hrách v Pchjongčchangu v rámci nizozemského umístění na stupních vítězů. Před více než třemi lety si zajistila dvě umístění na stupních vítězů Světového poháru ve dvouhře.

V roce 2022 se dostala do olympijského týmu jako třetí a poslední nizozemská bruslařka ve sprintu na 3000 m v pokusech, poté skončila sedmá v Pekingu.

Jako cyklisté se zdvojnásobili i další mistři v rychlobruslení.

Nejpozoruhodnější je pětinásobný olympijský vítěz z roku 1980 Eric Hayden Závodil na Tour de France v roce 1986. Kanaďan Clara Hughesová Získal olympijské medaile v silniční cyklistice a rychlobruslení. čeština Martina Šablíkovápravděpodobně největší distanční bruslař v historii, se umístil na 12. místě v časovém testu na mistrovství světa v silniční cyklistice 2015.

„Vždy jsem měl vášeň pro cyklistiku. Někdy jsem si říkal: Proč bych to nedělal? Ale bruslení šlo opravdu dobře a na to jsem se zaměřil,“ řekl Achtereekte podle Jumbo-Visma. šanci vypracovat se v profesionálního cyklistu a jsem za to velmi vděčný.“ . Jsem vášnivý a ambiciózní.

Bude to otázka pokusů a omylů. Jako bruslař jedete po své dráze a nikdo vás neotravuje. Teď se musím naučit, jak se vypořádat s napětím pelotonu a bojovat o svou pozici. Chvíli vám bude trvat, než si na to zvyknete, ale předpokládám, že se tyto dovednosti rychle naučím. Budu kopírovat umění svých spoluhráčů a doufejme, že budu moci hrát roli ve službě týmu.“

Nizozemsko bylo vždy nejsilnější zemí v ženské silniční cyklistice. Anime Van Vleuten A nyní v důchodu Anna van der Bregen dohromady vyhrát pět medailí mezi časovkou a silničním závodem během posledních olympijských her.

