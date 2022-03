Manželé Dumfriesovi uvízli v Nizozemsku poté, co se pokusili přivézt ukrajinské příbuzné do Skotska

Pokus manželů Dumfriesových přivést prchající ukrajinské rodinné příslušníky domů je všechny uvězní v Nizozemsku.

Marketingový ředitel Michael Deere přispěchal do České republiky se svou manželkou Elvirou narozenou na Ukrajině, aby zachránil její sestru Christinu Sen a jejího 12letého synovce Dena, kteří uprchli z Oděsy po ruské invazi.

Doufali, že přivezou matku a syna zpět do Dumfries o týden dříve, ale uvízli v Amsterdamu byrokratickou byrokratickou páskou ve snaze zajistit vstupní víza do Spojeného království.

Nyní jsou bez peněz na zaplacení účtů za hotel a jídlo a včera vydrželi zvláštní utrpení, když se jim nabouralo auto.

Michaelova matka Pauline, která žije v Torthurwaldu, žádá o pomoc místní politiky.

Řekla: „Moje rodina teď uvízla v zoufalé frontě na to, aby se mohla vrátit domů v Dumfries a má plné právo být tady. Pravidla Home office, která nebyla nijak uvolněna, i když nám bylo řečeno, že budou.“ „

„Michael a Elvira mají tři děti včetně – Nicka, Eleny a Mayi – všechny zde v Dumfries čekají na své rodiče a sourozence. Pro všechny je to velmi znepokojující čas.“

„Včera v noci se nějaká malá zvířata vloupala do Michaelova auta a ukradla notebook, tablet, oblečení a rodné listy. Právě když jsme si mysleli, že už to nemůže být horší.“

Pauline, která žije s partnerem Carlem Rinaldim, dodala: „Michael a Elvira prošli dlouhou a náročnou cestou, aby zachránili Christinu a Deana před bombardováním jejich domu v Oděse, ale nyní uvízli.

„Chceme je všechny dostat zpět do Dumfries co nejrychleji.“



(Foto: Jim McEwan)



Chápu potřebu bezpečnostních kontrol, ale zjevně to nejsou teroristé a splňují vízovou povinnost. Britská byrokracie se zbláznila bez jakéhokoli soucitu.

„Lidem, kteří jsou traumatizováni tím, co se děje v jejich domovské zemi, to trvá dlouho.

„Tohle nahoře nepotřebují.“

Christině a Deanovi se podařilo dostat se do Lvova a poté přes Polsko do České republiky, kde byl studentem nejstarší syn Sasha. Dali je dohromady Michael a Elvira a procestovali několik evropských zemí „bez odporu“, aby se dostali do Amsterdamu, kde doufali, že získají víza, o která již požádali.

Pauline řekla: „Pouze když se pokusili přijet do Spojeného království, narazili na překážky. Celá zkušenost byla nesnesitelná, drahá a stresující až do extrému. Od personálu se jim dostalo velmi málo pomoci a trochu sympatií.“

„Můj syn strávil většinu času během cesty tím, že pomáhal co největšímu počtu lidí vyplnit přihlášky a co nejlépe vysvětlit systém. Všichni lidé, kterým na této cestě pomáhal, řekli, že jeho pomoc byla jediná, které se jim dostalo.“

Dodala: „Tragické na tom je, že se také musí vypořádat s tím, že musí opustit staré rodiče Elvíry a Christiny, Světlanu a Vasju, v Oděse. Uzdravují se z léčby rakoviny a jsou příliš nemocní na to, aby mohli cestovat. Naléhali na Christinu vzít Den do bezpečí.

„Jsou krásný pár a několikrát navštívili Dumfries na dovolené.

„Doufám, že budou brzy v dobrém stavu, aby mohli vystoupit a přejít do Moldavska.“

„Jakmile bude vízový stav vyřešen, doufáme, že se Michael vrátí a přivede je také, a jsou vítáni, když se mnou budou sdílet můj domov.“