Mají lidé plně očkovaní v nemocnici s COVID mírné příznaky?

A Nová studie Navrhni to Plně očkovaní lidé, kteří byli hospitalizováni s COVID-19 V první polovině roku možná neměl závažný virus COVID-19.

skutečnost, Studie řekla Asi 57% plně očkovaných pacientů s COVID-19, kteří jsou hospitalizováni, mělo podle studie mírné nebo žádné příznaky.

The studie Stalo se to po přezkoumání 50 000 pacientů, kteří měli pozitivní test na COVID-19 ve 100 různých nemocnicích pro záležitosti veteránů ve Spojených státech od března 2020 do června 2021.

Vědci zjistili, že většina těchto pacientů měla Mírné nebo asymptomatické infekce. Ti, kteří vyžadovali kyslík nebo měli nízkou hladinu kyslíku v krvi, byli považováni za středně těžkou až těžkou COVID-19.

Od března 2020 do ledna 2021 mělo asi 36% pacientů ve studii mírné nebo žádné příznaky. Ale od ledna 2021 do června 2021 bylo asi 48 pacientů asymptomatických a 57% očkovaných pacientů mělo méně závažné případy COVID-19, podle týden.

podle Atlantický oceánTo může být z několika důvodů. Například tito pacienti s COVID-19 mohli být hospitalizováni pro něco jiného než COVID-19, ale při přijetí do nemocnic měli pozitivní test.

Nebo hospitalizace může být způsobena základními zdravotními stavy a velkou opatrností ohledně infekce COVID-19.

Podle Atlantický oceánNěkteří pacienti mohou potřebovat rychlou léčbu, než opustí nemocnici.

Experti pro The Atlantic uvedli, že z nemocnice nakonec odejdou i plně očkovaní lidé, kteří jsou hospitalizováni s onemocněním COVID-19. Může tedy existovat důvod pro přehodnocení stupnice. Shira Doron, MD, lékařka pro infekční choroby a nemocniční epidemiologka v Tufts Medical Center, řekla: Atlantický oceán:

“Jak se díváme na přechod od případů k hospitalizaci jako metrice, která řídí politiku a hodnotí úroveň rizika pro komunitu, stát nebo zemi,” řekla, “musíme zlepšit definici hospitalizace. Tito pacienti, kteří jsou venku a nejsou z COVID nepatří na váhu. “