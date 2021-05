Byl hlášen únik aktualizace rozšíření New Horizons Island

Možná obrovský Crossing zvířat: Nové obzory Možná došlo k úniku aktualizace rozšíření Al Jazeera prostřednictvím herních souborů. Prohlédnutím herních souborů našli datoví experti řadu zajímavých anekdot o hře a o tom, na čem Nintendo zřejmě pracuje. Od vydání Crossing zvířat: Nové obzory Na loňských Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite Nintendo pomalu aktualizovalo hru. Nintendo je známé svou špatnou podporou svých her po spuštění, ale vzhledem k tomu, že se z této hry prodalo přes 30 milionů kopií, někteří lidé si myslí, že to udělá výjimku. nové obzory. Zatím se to nestalo, ale možná proto, že pracuje na podstatné aktualizaci hry.

Při prohlížení souborů odborníci na data zjistili, že jižní linie ostrova se zdvojnásobila, alespoň v herním kódu. Může k tomu existovat celá řada vysvětlení, ale nejzřetelnějším z nich je to, že v pracích existuje nějaký druh rozšíření mapy nebo že bude přidán další ostrov.

Kromě toho byly v souborech provedeny změny herní kamery, které naznačují buď přepracování kamery, nebo pravděpodobněji nové funkce a možné úhly.

Bohužel zatím máme pouze spekulace. Zatímco herní soubory naznačují, že něco přichází, včetně možnosti nového ostrova nebo rozšíření stávajícího ostrova, to je vše, co dělají. To není potvrzení nové masivní aktualizace pro celou hru, jak se ostrov rozšiřuje. Úniky dat jsou obvykle spolehlivým zdrojem informací, ale důsledky a závěry těchto souborů mohou být zavádějící.

Nintendo zatím nic z toho nekomentovalo. To se dá očekávat. Pokud však Nintendo z nějakého důvodu poruší očekávání a komentáře k výše uvedeným informacím a spekulacím, aktualizujeme příběh tím, co řeknete.

Crossing zvířat: Nové obzory K dispozici na Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite a brzy bude k dispozici také prostřednictvím Nintendo Switch Pro.

