Portálový obrázek inspiruje teorie života na Marsu

Není to žebřík do nebe – je to brána na Mars.

Snímek toho, co vypadá jako symetrický, ručně vyřezávaný marťanský portál, zachycený 7. května vozítkem Curiosity NASA, podnítil vesmírnou zásobárnu spekulací, konspiračních teorií a snů o inteligentním životě na Rudé planetě.

„Pokud přiblížíte celou cestu, můžete vidět Matta Damona, jak se krčí ve dveřích,“ špičatý Moudrý muž na Redditu.

Ve skutečnosti, „Je to jen prostor mezi dvěma zlomeninami ve skále,“ vědec projektu Mars Science Laboratory Ashwin Vasavada Řekl to technologickému webu Gizmodo V pátek dodal: „Procházeli jsme se po oblasti vytvořené ze starých písečných dun.“ Tyto duny se po eony drží pohromadě a tvoří skalní výchozy, zatímco pohyblivý písek v průběhu času odhaluje různé obrazy povrchu planety.

Vchod mohl být vytesán malými Marťany: skalní zlom je jen půl metru vysoký, řekl Vasavada.

Prohlášení Debbie Downer nezmírnilo fámy o Marsu.

„Co kdyby to bylo jen pár palců? Jak víme, jakou velikost by naši páni ve skutečnosti měli?“ Jeden konspirační teoretik Rozpětí na redditu.

„Myslím, že to, co tady máme.“ [is] Buď dvě vertikální zlomeniny, u kterých byl odstraněn střední kus, nebo jedna vertikální zlomenina a bloky se trochu posunuly,“ řekl Vasavada.

Planetary Gate je nejnovější z dlouhého seznamu známých objektů, které vesmírní nadšenci viděli na Marsu. Předchozí snímky jejích krajin odhalily obrazy lžic, veverek, táboráků a žen v šatech, Zprávy Gizmodo.