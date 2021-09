Luigi byl nalezen v závodní hře Dreamcast

Mario, známý pro Nintendo, má bratra jménem Luigi A z nějakého důvodu byli nejvyšší bratři nalezeni v prototypu závodní hry Sega Dreamcast Nyní GT. Luigi byl nalezen v prototypu, který je součástí masivního vydání pro více než 40o modely Xbox a Dreamcast A nevydané hry.

Tento podivný Luigi objevil CombyLaurent1 a Pak to sdílejte na Twitteru. Našli Luigiho v tajné rase uvnitř nevydaného prototypu. Combi Laurent 1 Sdělit Kotaku Že tato verze hry nebyla určena pro maloobchodní vydání a že předpokládají, že Luigi je tady jako vtip.

včera, Sdílejte CombyLaurent1 s skrytý palác Webové stránky Dva modely Dreamcastu jako součást probíhající „Project Deluge“ na webu. Tento projekt se zabývá katalogizací prototypů videoher, raných buildů, zrušených projektů, jejich uchováním, vydáním a dalšími. V březnu 2021 tým dříve vydal více než 700 prototypů PS2 a neviditelných verzí. Včera skupina vydala nejnovější skládku Deluge obsahující 349 prototypů Xboxu a 135 modelů Dreamcast.

CombyLaurent1 však neanalyzoval prototypy, ke kterým jej poslal skrytý palác. Obvykle to dělají předem. Místo toho během skrytý palác CombyLaurent1 oznámil živé vysílání rozbalení nejnovější hry v rámci projektu Deluge, Luigiho tajemství bylo nalezeno v Nyní GT. Je skrytý v závodě s názvem „SonyGT2“, který se zdá být odkazem na závodní hru PlayStation skvělá turistika, Který Nyní GT Soutěžil přímo proti němu.

„Když jsem se včera dozvěděl o Luigim, hlasitě jsem se smál,“ řekl Combi Laurent 1. Kotaku. “Věděl jsem, že něco takového existuje z vyprávění starého vývojáře. Nikdy jsem si nemyslel, že bych na to narazil v jednom ze svých prototypů.”

Pokud někdo může říci, Luigi není ve finální maloobchodní verzi Nyní GT Nebo pokračování Xboxu Sega GT 2002. CombyLaurent1 si myslí, že to byl vnitřní vtip mezi vývojáři pracujícími na hře, něco, co je rozesměje, když dřou na závodníkovi. Nebylo to určeno k tomu, aby to hráči našli nebo viděli.

Další objevy si můžete přečíst od CombyLaurenT1 Na Informační web Sega Dreamcast Info nebo od Sledujte je na Twitteru. A ty můžeš Kompletní informace o Project Deluge najdete na skrytý palác webová stránka.