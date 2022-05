Tento 830 milionů let starý krystal může obsahovat život. Chystáme se to otevřít: NPR

Přepínač titulků Kathy Benisonová

Od citronu po vepřové maso je sůl šikovným konzervantem. Vědci, kteří studovali některé starověké krystaly soli, ale zjistili, že uchovávají něco jiného – důkazy života.

„Jsou tam malé kostičky původní tekutiny, ze které sůl vyrostla,“ řekla Kathy Benisonová, geoložka z West Virginia University. „Překvapením pro nás je, že jsme viděli i tvary, které odpovídaly tomu, co bychom očekávali od mikroorganismů.“ „A mohli by přežít v těchto zachovaných mikroorganismech, které jsou staré 830 milionů let.“

Krystaly soli (také známé jako halit), které Benison a její tým studovali, byly nalezeny ve střední Austrálii. Benison byl součástí týmu, který tato zjištění publikoval v časopise geologie.

Toto video jiného krystalu soli ukazuje, jak kapalina vypadá, když se pohybuje uvnitř.

Ačkoli myšlenka, že by tyto mikroorganismy mohly přežít, je ohromující myšlenka, Bennison řekl, že ji věda podporuje.

„Ze studia života v moderních extrémních prostředích víme, že existují organismy, které jsou schopny podstoupit režim přežití, téměř jako hibernace. Jsou stále naživu, ale zpomalují všechny své biologické aktivity,“ řekla. .

Benison má podezření, že pokud by v krystalu skutečně byly mikroorganismy, mohl by přežívat ve stavu hibernace. Halit se musí otevřít, aby se zajistilo, že se ve skutečnosti jedná o organický materiál a že je stále živý.

I když se hackování krystalu může zdát jako odvážná možnost – koneckonců v současnosti bojujeme s globální pandemií způsobenou mikroskopickými viry – Benison to plánuje udělat. Řekla ale, že není třeba se znepokojovat.

„Vypadá to jako opravdu špatný B-grade film,“ řekla, „ale je tu spousta detailní práce, která se už léta snaží přijít na to, jak to udělat co nejbezpečnějším způsobem.“

Bonnie Baxter, bioložka z Westminster College v Salt Lake City, nebyla do studie zapojena, ale přesto nabízí některá uklidňující slova.

„Ekologický organismus, který nikdy předtím neviděl člověka, by neměl mechanismus, jak se do nás dostat a způsobit onemocnění,“ řekla. „Takže osobně z vědeckého hlediska se toho nebojím.“

Tato zjištění byla nejen významným krokem ve studiu původu života na Zemi, řekl Baxter, ale také otevřela dveře k nalezení života na jiných planetách.

„A když přemýšlíme o Marsu, mluvíme pravděpodobně o miliardách let, kdy by se mikrobiálnímu životu ve vodách na této planetě dařilo. A tak opravdu potřebujeme delší experimenty na horninách, které tu byly delší dobu.“ naši planetu, abychom porozuměli naší planetě,“ řekl Baxter. Co by se mohlo stát na Marsu?

A možná, jen možná, nás mohou posunout o krok blíže k nalezení důkazů o mimozemšťanech.

O rozhlasové verzi tohoto dílu informovali Sacha Pfeiffer a Alyssa Chang. Produkoval Michael Levitt a editovala Sarah Handel a pro web upravila Manuela Lopez Restrepo.