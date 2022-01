Vlastní Magnitského zákon – česká vláda projde přes EURACTIV.com

Nová pětikoalice chce navrhnout vlastní Magnitského zákon, oznámil ve svém projevu před hlasováním o důvěře v parlamentu český premiér Petr Fiala (ODS, ECR). Magnitského zákon, založený na zákonu poprvé zavedeném ve Spojených státech, umožňuje vládě uvalit sankce na zahraniční úředníky, kteří porušují lidská práva.

„Do konce roku 2023 předložíme tomuto parlamentu ke schválení zákon, který by umožňoval hrubé porušování lidských práv, známý jako Magnitského zákon,“ řekl Fiala. „Pevně ​​věříme, že to bude jasný signál toho, co chce naše vláda v zahraniční politice prosazovat,“ dodal.

Sergej Magnitskij je ruský právník zatčený v roce 2008 na základě obvinění z rozsáhlých daňových úniků ruskými úřady. Magnitskij zemřel v roce 2009 poté, co si stěžoval na špatné zacházení v moskevské věznici.

EU má relativně nový režim embarga, který jí umožňuje rychle uvalit sankce na konkrétní osoby kdekoli na světě.

Nová česká vláda složená z konzervativních občanských demokratů (ECR), křesťanských demokratů, TOP 09, Starostů a nezávislých (všichni tři EPP) a Pirátů (Zelení) ve svém programu slibovala oživení hodnotově založených cizinců. Politika prosazovaná bývalým českým prezidentem Václavem Havlem.

Fiala také zdůraznil nutnost přijmout opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany.

„Všichni vidíme, jak se bezpečnostní situace zhoršuje. Nemůžeme před tím zavírat oči. Například současná situace na východní hranici Ukrajiny ukazuje, jak důležité je chránit naši vnější bezpečnost a že se její bezpečnosti nemůžeme vzdát,“ řekl.

Nová vláda chce zlepšit českou image pošramocenou populistickým vedením expremiéra Andrzeje Babiše.

„Předsednictví EU, které nás čeká ve druhé polovině letošního roku, přinese České republice jedinečnou příležitost obnovit pověst naší země jako důvěryhodného a respektovaného partnera na mezinárodní úrovni.

(Aneta Zachová | EURACTIV.cz)