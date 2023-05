Biden: Americko-filipínští partneři uprostřed čínského napětí

WASHINGTON (AP) – Prezident Joe Biden Zopakoval závazek Spojených států k bezpečnosti Filipín a upozornil na „hluboké přátelství“ mezi oběma zeměmi, když v pondělí přivítal filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího na jednáních v Bílém domě, když rostly obavy z obtěžování filipínských plavidel čínským námořnictvem. v Jihočínském moři.

Marcosova návštěva Washingtonu přichází poté, co Spojené státy a Filipíny minulý týden dokončily své největší válečné hry V pondělí uspořádají vzdušné síly obou zemí na Filipínách první společné cvičení bojových letounů od roku 1990. Letos se Filipíny dohodly, že Spojeným státům umožní přístup na další čtyři základny na ostrovech. Spojené státy se snaží odradit stále agresivnější kroky Číny vůči Tchaj-wanu a ve sporném Jihočínském moři.

Mezitím Čína rozzlobila Filipíny opakovaným obtěžováním Její námořnictvo a pobřežní stráž hlídají a loví rybáře ve vodách u pobřeží Filipín, ale Peking si ji nárokuje jako svou.

Ale když se Biden posadil s Marcosem, americký prezident udělal vše, co bylo v jeho silách, aby zaznamenal pokrok ve vztahu mezi USA a Filipínami – vztah, který měl v průběhu let své vzestupy a pády a byl v obtížné situaci, když Marcos před necelým rokem nastoupil do úřadu. .

„Čelíme novým výzvám a nedokážu si představit lepšího partnera, než jste vy.“ Biden to řekl Marcusovi na začátku setkání v Oválné pracovně. „Spojené státy také zůstávají pevné v našem závazku k obraně Filipín, včetně Jihočínského moře, a budeme i nadále podporovat vojenskou modernizaci Filipín.“

Marcos řekl, že tento vztah je nezbytný, protože Filipíny a Tichý oceán se nacházejí v „pravděpodobně nejsložitější geopolitické situaci na světě právě teď“.

Pondělní setkání v Oválné pracovně je poslední Bidenovou diplomacií na vysoké úrovni s vůdci Tichomoří, když jeho administrativa zápasí se zvýšenou vojenskou a ekonomickou asertivitou Číny a obavami z jaderného programu Severní Koreje. Marcosova oficiální návštěva ve Washingtonu je první filipínským prezidentem za více než 10 let.

Minulý týden americký prezident hostil jihokorejského prezidenta Yoon Sok-yula na státní návštěvě, během níž oba vůdci představili nové kroky zaměřené na odstrašení Severní Koreje. útočí na své sousedy. Biden by měl v květnu odcestovat do Japonska a Austrálie.

Oba lídři diskutovali o bezpečnostní situaci a oznámili řadu nových ekonomických, vzdělávacích, klimatických a dalších iniciativ v rámci Marcosovy čtyřdenní návštěvy Washingtonu.

Po schůzce Bílý dům oznámil přesun tří C-130 a dvou pobřežních hlídkových lodí na Filipíny, nové obchodní mise USA zaměřené na zvýšení amerických investic do filipínské inovační ekonomiky, nové vzdělávací programy a další.

Zvýšené čínské obtěžování lodí v Jihočínském moři dodalo návštěvě další rozměr. 23. dubna byli novináři z Associated Press a dalších prodejen na palubě filipínské pobřežní stráže BRP Malapascua poblíž Thomas Shoal II, když čínské plavidlo pobřežní stráže zablokovalo filipínské hlídkové plavidlo. Dušené ve sporných mělkých vodách. Filipíny od loňského roku podaly více než 200 diplomatických protestů proti Číně, nejméně 77 od nástupu Marcose do úřadu v červnu.

Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller v sobotu označil zprávy v médiích o těchto setkáních za „ostrou připomínku“ „čínského obtěžování a zastrašování filipínských plavidel, která běžně hlídkují v jeho výlučné ekonomické zóně“.

„Vyzýváme Peking, aby přestal se svým provokativním a nebezpečným chováním,“ řekl Miller.

Američtí a tchajwanští představitelé byli také znepokojeni nedávnými kritickými komentáři čínského velvyslance na Filipínách Huang Shiliana o tom, že Filipíny poskytly americké armádě větší přístup na základny.

Huang údajně na fóru v dubnu řekl, že by se Filipíny měly postavit proti nezávislosti Tchaj-wanu, „pokud vám skutečně záleží na 150 000 OFW“ na Tchaj-wanu, a to pomocí zkratky OFW.

Čína si nárokuje samosprávný ostrov za svůj. Filipíny, stejně jako Spojené státy, mají politiku „jedné Číny“, která uznává Peking jako vládu Číny, ale umožňuje neformální vztahy s Tchaj-wanem. Marcos výslovně neřekl, že jeho země pomůže Spojeným státům v jakékoli ozbrojené mimořádné události na Tchaj-wanu.

Představitelé označili Huangovy poznámky za jeden z mnoha nedávných čínských aktů provokace k nátlaku na Filipíny.

Marcos chce stále úzce spolupracovat jak s Washingtonem, tak s Pekingem, řekl jeden z úředníků, ale „ocitne se v situaci“, kdy „kroky, které Čína podniká, jsou velmi znepokojivé“.

Blízké vztahy mezi Spojenými státy a Filipínami nebyly po nástupu Marcose do úřadu považovány za samozřejmost. Zdálo se, že syn zesnulého filipínského siláka stejného jména má v úmyslu následovat cestu svého předchůdce Rodriga Duterteho, který usiloval o užší vztahy s Čínou.

Než Marcos loni nastoupil do úřadu, Kurt Campbell, koordinátor pro indicko-pacifické záležitosti v Radě národní bezpečnosti Bílého domu, uznal, že „historické úvahy“ Mohl by představovat „výzvy“ pro vztah s Marcusem Jr. Byl to nepřímý odkaz na dlouhotrvající soudní spor ve Spojených státech proti pozůstalosti jeho otce Ferdinanda Marcose.

V roce 1996 americký odvolací soud potvrdil odškodné téměř 2 miliardy dolarů proti majetku otce Marcose za mučení a vraždu tisíců Filipínců. Soud potvrdil verdikt poroty z roku 1994 na Havaji, kam uprchl poté, co byl vynucen z moci v roce 1986. V roce 1989 tam zemřel.

Marcus poznamenal, že naposledy navštívil Bílý dům, když byl u moci jeho otec.

Biden a Marcos se setkali v září během Valného shromáždění Organizace spojených národů, přičemž americký prezident uznal někdy „skalnou“ minulost obou zemí. .

Během jejich soukromého setkání demokrat Biden ujistil Marcose o své touze zlepšit vztahy a zeptal se Marcose, jak by administrativa mohla „splnit vaše sny a naděje“, aby tak učinila, řekl agentuře AP jeden z vysokých úředníků administrativy.

Marcos by měl během své návštěvy navštívit Pentagon, setkat se se členy kabinetu a podnikateli a pronést poznámky v think-tanku ve Washingtonu.

Gomez se hlásil z Manily. Autorka Darlene Superville přispěla reportáží.