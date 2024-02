Vědci znovu požadují klasifikaci hurikánů kategorie 6: NPR

Přepnout titulek Aaron Favela/AP Aaron Favela/AP

Hurikány jsou seřazeny na stupnici od jedné do pěti v závislosti na rychlosti větru. Čím vyšší rychlost, tím vyšší kategorie. Ale protože změna klimatu způsobuje, že silné bouře jsou běžnější, může být nutné přidat šestou kategorii, podle nového článku zveřejněného předními výzkumníky hurikánů.

Současná pětibodová stupnice, tzv Saffir-Simpsonova stupniceByl představen v 70. letech 20. století a používají jej prognostici po celém světě včetně Národního centra pro hurikány na Floridě. Podle stupnice jsou bouře s maximálním trvalým větrem o rychlosti 157 mph nebo vyšší klasifikovány jako hurikány kategorie 5.

Bouřky 5. kategorie byly poměrně vzácné. Výzkumy však ukazují, že změna klimatu je stále častější. Autoři říkají, že některé nedávné bouře kategorie 5 měly velmi vysoké rychlosti větru, takže je logické klasifikovat je jako kategorie 6, pokud taková kategorie existuje.

Autoři Nový papírJames Kossin z First Street Foundation a Michael Weiner z Lawrence Berkeley National Laboratory po desetiletí zkoumali dopady klimatických změn na hurikány. Navrhují, aby hurikány kategorie 5 s maximálními trvalými větry o rychlosti 157 až 192 mph a že nová kategorie 6 by měla zahrnovat jakoukoli bouři s rychlostí větru přesahující 192 mph.

Podle nového měřítka by hurikány kategorie 6 byly zatím extrémně vzácné. Například by se to mohlo týkat tajfunu Haiyan v roce 2013, který zdevastoval Filipíny s rychlostí větru dosahující kolem 195 mph. Vědci na Tchaj-wanu v té době skutečně tvrdili, že Haiyan vyžaduje novou klasifikaci této kategorie.

Čtyři další bouře od roku 2013 budou kvalifikovány jako kategorie 6, včetně hurikánu Patricia z roku 2015, který zasáhl Mexiko, a tří hurikánů, které se vytvořily poblíž Filipín v letech 2016, 2020 a 2021.

Další silné bouřky ale stačit nebudou. Například hurikán Irma měl vítr o rychlosti asi 185 mph, když v roce 2018 zasáhl Americké Panenské ostrovy jako bouře kategorie 5. Poškození větrem z Irmy vedlo některé obyvatele k názoru, že prognostici by měla být bouře zařazena do kategorie 6, protože měli pocit, že nebyli dostatečně varováni před extrémně nebezpečnými větry. Ale podle nového navrhovaného rozsahu by Irma stále byla hurikánem 5. kategorie.

Nová stupnice jen málo vysvětlí zvláštní nebezpečí, které představují bouře jako hurikán Harvey, hurikán Florence nebo hurikán Ida, které dobře zapadají do současné stupnice rychlosti větru, ale způsobily smrtící záplavy kvůli silným dešťům. Na vině je změna klimatu – studie zjistily, že hurikány a další bouře srážejí více srážek, protože teplejší atmosféra pojme více vody.

Národní centrum pro hurikány, které zpracovává oficiální klasifikace kategorií hurikánů, které ohrožují Spojené státy a jejich území, do otázky přidání kategorie 6 nezasáhlo. Centrum udělalo další věci pro aktualizaci předpovědí hurikánů v reakci na změnu klimatu. Nicméně, včetně nových nástrojů pro předpovídání nárůstu bouřek a aktualizací, které umožňují prognostikům předpovídat intenzitu a místo bouří dříve, takže lidé mají více času na přípravu a evakuaci.