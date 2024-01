Stát Lake Superior zveřejnil seznam zakázaných slov pro rok 2024: NPR

Přepnout titulek David Becker/AP David Becker/AP

Jen před několika týdny byl termín „rizz“ oslavován pro svou důležitost v populární kultuře a dosáhl významného postavení jako slovo roku v Oxfordském anglickém slovníku. Ale nakonec jeho dopad na moderní jazyk skutečně stojí za frustraci, říkají lidé z Lake Superior State University v Michiganu.

Slovo – které Generace Z zkrátila charisma a přijala do významu styl, šarm nebo Schopnost přilákat romantického nebo sexuálního partnera – je jednou z 10 dovedností ukázaných na LSSU Seznam zakázaných slov 2024dokumentující co Fakulta tvrdí, že by to mělo být odstraněno z našeho kolektivního slovníku, protože se blíží nový rok.

„Tato tradice zdůrazňuje určitá slova, která jsou často zneužívána, nadužívána nebo ztratila svůj význam během posledního roku,“ uvedl v prohlášení Sheridan Worth, ředitel marketingu na Lake Superior State University.

„Povzbuzuje nás to, abychom se zasmáli sami sobě, když se ohlížíme zpět a přemýšlíme o důležitosti naší slovní zásoby,“ dodal Worth.

Zde je úplný seznam slov a frází a vysvětlení, proč si zaslouží být odstraněny z každodenní konverzace, podle LSSU:

vzít – „Jeho rozšířené přijetí v mnoha kontextech, mimo jeho původní technologický kontext, má potenciál snížit jeho vlastní význam.“

dopad – „Zejména jako sloveso, proč používáme toto slovo, když máme dokonale dobré slovo, které má větší význam: „ovlivnit?“ „“

na konci dne „Tato fráze se často používá jako rétorický prostředek, který se pokouší stručně shrnout složitost situace, postrádá přesnost a hloubku.“

Rez – „Vzhledem k tomu, že jazyk se snaží změnit, jsme zvědaví, zda toto slovo stále otřásá charismatickou scénou, nebo zda nastal čas na jazykový remix.“

porážka – „Jeho přechod od specializovaného termínu označujícího výjimečný úspěch k běžnému výrazu pro jakýkoli úspěch vede ke zkoumání jeho nesprávného použití, zejména při popisu rutinní nebo všední práce.“

tvořivý – „Navzdory jeho počátečnímu uznání jako slova hodného uznání, jeho opakované použití v kontextech, které si takové uznání nezaslouží, zpochybňuje jeho skutečný ikonický status. Je to takový zázrak, že se to zapne.“

Trapný – „Je prezentována žhavá ironie, protože výraz 'hodný rozpaků' se ocitá v centru pozornosti. Je to jako slovo uvízlé v okamžiku hodném zahanbení.“

posedlý „Použití tohoto slova pro věci, které nejsou opravdu hloupé, z něj dělá dobrého kandidáta na přehodnocení toho, jak toto slovo používáme.“

Boční shon — „Pojem 'boční ruch' získal široké použití a vyvolává úvahy o jeho dopadu na to, jak vnímáme ekonomické výzvy. Možná by stálo za to zvážit, zda jeho rozšířenost neúmyslně podhodnocuje skutečnou realitu situace.“

Počkat na to — „Pokud se díváme na video, už na něj čekáme, že?“

Univerzita obdržela více než 2000 nominací na zakázaná slova z celého světa, a zatímco většina pocházela ze Spojených států, přihlášky proudily až z Austrálie, Bangladéše, Belgie, Kanady, Číny, Chorvatska, Německa, Guamu a Irska. . Libanon, Namibie, Nový Zéland, Pákistán, Singapur, Švýcarsko, Thajsko, Uganda, Ukrajina a Spojené království.

Letos se na výročním seznamu objevuje druhé slovo „ikonický“, které se poprvé objevilo v roce 2009 – kdy jej někteří používali k popisu inaugurace prezidenta Baracka Obamy, „pokerové tváře“ Lady Gaga nebo hecklerského momentu Kanye Westa. Taylor Swift během svého videa s přijímacím projevem VMA.

Odborníci uvedli, že tento seznam není zdaleka považován za nástroj k omezení vyjadřování, ale jeho cílem je oslavovat jazyk jako dynamickou a neustále se vyvíjející entitu; „Uznává rychlé změny ve vyjadřování a podporuje přehodnocení dopadu a důležitosti naší slovní zásoby.“

Worth ve strohém vysvětlení nabídl: „Tradice poskytuje hravou příležitost zastavit se a zamyslet se nad uplynulým rokem – našimi zkušenostmi, komunikačními styly a frázemi, které obvykle používáme. Na konci dne slouží jako platforma pro zvážit, jak se v novém roce posunout kupředu tím, že k jazyku přistoupíte ohleduplněji.“