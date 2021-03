2 lokomotivy spěchají do Suezského průplavu v Egyptě, kde se jim přepravci vyhýbají

Suez, Egypt (AP) – Dva další remorkéry vyrazily v neděli na egyptský Suezský průplav, aby pomohly uvolnit kontejnerovou loď velikosti mrakodrapu ukotvenou několik dní důležitou vodní cestou, přestože hlavní přepravci stále více odklánějí své lodě ze strachu, že by loď mohla vezmi je. Delší uvolnění.

Masivní loď Evergiven, japonské plavidlo plující pod vlajkou Panamy a přepravující náklad mezi Asií a Evropou, bylo v úterý pozastaveno v jediném kanálu kanálu. V té době úřady nebyly schopny odstranit loď a provoz přes kanál – v hodnotě více než 9 miliard dolarů denně – přestal, což dále narušilo již tak napjatou globální námořní síť kvůli pandemii koronavirů.

Satelitní data z MarineTraffic.com ukázala, že Alpská garda plující pod nizozemskou vlajkou a Carlo Magno vztyčující italskou vlajku, byli povoláni, aby pomohli již existujícím remorkérům, a dorazili k Rudému moři poblíž města Suez brzy v neděli. Bernhard Schulte Ship Management, který spravuje loď Evergreen, uvedl, že remorkéry budou pohánět vůbec 400 metrů (čtvrt míle), protože soupravy pokračovaly ve vykládání písku ze dna lodi a bláta na levou stranu.

Vyšší pilot Canal Authority uvedl, že pracovníci plánují v neděli provést dva pokusy o vysvobození lodi, a to v souvislosti s přílivem.

“Neděle je velmi kritická,” řekl pilot. „Určuje další krok, který bude pravděpodobně zahrnovat alespoň částečné vypuštění lodi.“

Vytažení kontejnerů z lodi a přidání dalších dnů pravděpodobně povede k uzavření kanálu, což se úřady zoufale snaží vyhnout. Bude také vyžadovat jeřáb a další vybavení, které ještě nedorazilo.

Pilot promluvil s Associated Press pod podmínkou anonymity, protože nemá oprávnění informovat novináře.

V sobotu šéf úřadu pro Suezský průplav novinářům řekl, že silný vítr není „jediným důvodem“ pro delikvenci Mount Ever Geffen a zdá se, že odolává protichůdným hodnocením předloženým ostatními. Generálporučík Osama Rabie uvedl, že vyšetřování probíhá, ale nebyla vyloučena žádná lidská ani technická chyba.

Bernhard Schulte Shipmanagement tvrdí, že „jeho předběžné vyšetřování vylučuje jakoukoli mechanickou poruchu nebo poruchu motoru jako příčinu uzemnění“. Alespoň jedna předběžná zpráva však naznačila, že „výpadek proudu“ zasáhl obrovské plavidlo, které v době nehody přepravovalo kolem 20 000 kontejnerů.

Rabei řekl, že stále doufá, že bagrování loď osvobodí, aniž by se musel uchýlit k přepravě jejího nákladu, ale dodal: „Jsme v obtížné situaci, je to špatná nehoda.“

Na otázku, kdy očekávají osvobození lodi a opětovné otevření kanálu, odpověděl: „Nemohu to říci, protože to nevím.“

Shwe Kisen Kaisha, společnost, která je majitelem plavidla, uvedla, že uvažuje o odstranění kontejnerů, pokud selžou jiné snahy o resuscitaci.

Evergiven se nachází 6 kilometrů severně od vchodu do kanálu v Rudém moři poblíž Suezu.

Prodloužené uzavření rozhodující vodní cesty by zpozdilo globální přepravní řetězec. Podle oficiálních údajů loni kanálem prošlo asi 19 000 lodí. Asi 10% světového obchodu protéká kanálem. Odstávka by mohla ovlivnit dodávky ropy a zemního plynu do Evropy ze Středního východu. Sýrie již začala ve válkou zdrcené zemi přidělovat rozdělování paliv Obavy z opožděného příjezdu zásilek uprostřed uzávěrky.

Počátkem neděle čekalo podle lethských agentur na cestu přes Suez více než 320 lodí, ať už do Středomoří nebo do Rudého moře. Desítky dalších stále registrují svůj cíl jako kanál, ačkoli přepravci se stále více vyhýbají provozu.

AP Moller-Maersk, největší přepravní společnost na světě, varovala své zákazníky, že odstranění kanálu v kanálu bude trvat tři až šest dní. Společnost a její partneři tam skutečně čekají 22 plavidel.

“Současný počet přesměrovaných lodí od společnosti Maersk a partnerů je 14 a očekává se, že se zvýší, když budeme hodnotit záchranné úsilí spolu s kapacitou sítě a palivem na našich plavidlech, která jsou v současné době na cestě do Suezu,” uvedl přepravce.

Středomořská námořní společnost, druhá největší na světě, uvedla, že již přesměrovala nejméně 11 lodí kolem mysu Dobré naděje v Africe, aby se vyhnula kanálu. Vrátila další dvě lodě a řekla, že očekává, že „v důsledku této nehody ztratí způsobilost k plavbě“.

„Společnost MSC očekává, že tento incident bude mít velmi významný dopad na pohyb kontejnerového zboží a naruší dodavatelské řetězce nad rámec současných výzev, které představuje pandemie COVID-19,“ uvedla společnost.

___

Gambrell se hlásil z Dubaje ve Spojených arabských emirátech.