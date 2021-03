Česká republika se ve světovém žebříčku štěstí vyšvihla na 18. místo – Brno Daily

Zpráva o štěstí do roku 2021 Česká republika je 18. nejšťastnější zemí na světě, o jedno místo výše než v roce 2020. Pozice země v žebříčku se v posledních letech neustále zlepšuje. Evropské země jsou relativně šťastnější než zbytek světa. Fotografický kredit: Freebik / Ilustrovaná fotografie.

Česká republika 24. března (PTI) – Zpráva o světovém štěstí 2021 hodnotí Českou republiku jako 18. nejšťastnější zemi na světě, o jedno místo výše než v roce 2020. Pozice České republiky v žebříčku se od roku 2016, kdy se umístila na 27. místě, každým rokem stabilně zlepšuje. Zlepšení zaznamenalo i jeho sousední Slovensko, které se posunulo z 37. na 34. místo.

Finsko bylo již čtvrtým rokem prohlášeno za nejšťastnější zemi na světě, následované Dánskem, Švýcarskem a Islandem. O evropských zemích se říká, že jsou relativně šťastnější než zbytek světa a v první desítce se umístily na devíti, jedinou výjimkou byl Nový Zéland. Podle Jeffreyho Sachse, profesora ekonomie na Kolumbijské univerzitě, který je spoluautorem zprávy, jsou šťastní lidé v severní Evropě: „Lidé v těchto zemích se cítí v bezpečí. Vlády jsou považovány za důvěryhodné a čestné a existuje vzájemná důvěra. „Afghánistán, Zimbabwe, Rwanda a Botswana jsou nejšťastnější země,“ uvádí se v prohlášení.

Zpráva hodnotila 149 zemí po celém světě na základě kritérií, jako je HDP, střední délka života, míra korupce a nezávislost. Vědci poukazují na to, že údaje pro rok 2020 jsou k dispozici méně než 100 zemím, protože sběr údajů je ovlivněn epidemií, takže odhady z jiných zemí jsou založeny na údajích z předchozích let. Erupce COVID-19 v roce 2020 negativně ovlivnila obecnou úroveň štěstí na celém světě, ale globálně to nezměnilo žebříček štěstí, protože stejné země jsou na vrcholu. Emoční a duševní stav lidí byl značně zpochybněn, i když v těchto oblastech nedochází ve srovnání s minulými lety k dlouhodobým změnám.



https://brnodaily.com/2021/03/24/news/czech-republic-rises-to-18th-in-world-happiness-rankings/https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/03/Prague-old-town-woman-credit-freepik-1024×688.jpg https://brnodaily.com/wp-content/uploads/2021/03/Prague-old-town-woman-credit-freepik-150×101.jpg Česká republikaČeská republika, Evropská unie, populaceZpráva o štěstí do roku 2021 Česká republika je 18. nejšťastnější zemí na světě, o jedno místo výše než v roce 2020. Pozice země v žebříčku se v posledních letech neustále zlepšuje. Evropské země jsou relativně šťastnější než zbytek světa. Fotografický kredit: …Melissa CarapulletMelissa

Tmavý mrak[email protected]AutorPublikováno z Turecka, učitel anglického jazyka, postgraduální student evropské politiky, humanitární pracovník, tanečník. Kromě toho nadšenec českého jazyka a lidé, kteří ním mluví. Hlavně kreativní, někdy politická. Lushanki je velkým fanouškem Park a Petro.Brno denně