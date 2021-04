Chris oznámil The King of Fighters 15 jako posledního člena týmu Orochi

Kapela je oficiálně zpět

Zatímco The King of Fighters 15 se v nadcházejícím titulu dosud nechlubil žádnými zcela novými originálními postavami, odvedli skvělou práci a přivedli zpět některé ze starších členů soupisky, které jsme neviděli desítky let.

SNK vydala novou upoutávku, která se má hrát dnes večer, což odhaluje, že Chris se znovu připojil ke hře jako poslední člen týmu Orochi.

Hráči obeznámení s Chrisem z jeho minulých vystoupení na KOF budou pravděpodobně potěšeni, když uvidí jeho pohybový rozsah stejně neporušený v 15, a je připraven vás promíchat s těmito speciálními příkazy.

Tahy série Slide Touch a Twister Drive Super jsou také zpět v plné síle, ale poslední tah Zoufalství (nebo jak by se KOF15 nazýval) nedovolil Chrisovi odemknout jeho Orochiho síly a místo toho je útokem úderů.

Chris a jeho spoluhráči, Shermi a Yashiro, debutovali na KOF ’97 pod Team New Faces, ale pro ně neznámé, všichni tři byli předurčeni k boji jako součást Four Heavenly Kings of Orochi.

Yashiro A Shermy Skončili by zavražděni, aby probudili Chrise jako hostitele Orochi … který byl okamžitě uzamčen týmem Posvátného pokladu.

Postavy zůstaly legálně mrtvé / zapečetěné až do událostí KOF14, protože jsou znovu oživeny a znovu ve světě.

Zatímco mnozí měli podezření, že jejich nový název týmu může být CYS podle iniciál a křestního jména kapely, trojice je opět pod hlavičkou Team Orochi. Není jasné, zda to znamená, že budou použity k tomu, aby se pokusili přivést svého šéfa zpět do světa živých, nebo zda ještě mohou vůbec těžit ze svých orochijských sil.

Vzhledem k tomu, že zde není vidět fialový plamen a červené oči, vypadá to, že se Chris znovu vrátil do normálu.

Teď bude zajímavé vidět jejich motivaci pokračovat v boji, ale možná jejich rivalita s Iori ještě neskončila. Níže si můžete prohlédnout celé herní zobrazení a také několik skvělých 4K snímků obrazovky.

