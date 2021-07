Někteří Číňané se vyhýbají stresujícím povoláním pro „život s nízkou touhou“

PEKING (AFP) – Otrávený pracovním tlakem, Guo Jianlong opustil práci v novinách v Pekingu a přestěhoval se do hor v jihozápadní Číně, aby si „lehl“.

Guo spojil své síly s malou, ale viditelnou hrstkou čínských městských profesionálů, kteří otravují vládnoucí komunistickou stranu tím, že odmítají stresující zaměstnání pro „život s nízkou touhou“. To je v rozporu s poselstvím strany o úspěchu a spotřebě, protože strana oslavuje své sté výročí.

44letý Guo se stal spisovatelem na volné noze v Dali, městě v provincii Yunnan známém svou tradiční architekturou a ohromující scenérií. Oženil se se ženou, kterou tam potkal.

Práce byla dobrá, ale moc se mi to nelíbilo, “řekl Guo. „Co se děje, když děláš svou vlastní věc, ne jen díváš se na peníze?“

Romanopisec Liao Zenghu v časopise Caixin, nejvýznamnějším obchodním časopise v zemi, napsal, že „ležet na podlaze“ je „hnutí odporu“ proti „cyklu teroru“ od čínských škol pod vysokým tlakem po zdánlivě nekonečnou pracovní dobu.

“V dnešní společnosti je každý náš pohyb sledován a každá akce je kritizována,” napsal Liao. “Existuje nějaká akce více vzpurná než jen ležet?”

Není jasné, kolik lidí zašlo tak daleko, že opustili zaměstnání nebo opustili velká města. Soudě podle přeplněných špiček metra v Pekingu a Šanghaji se většina mladých Číňanů odvrací od těch nejlepších pracovních míst, která mohou získat.

Vládnoucí strana se však snaží tento trend odradit. Peking potřebuje pro rozvoj technologie a dalších průmyslových odvětví kvalifikované odborníky. Populace Číny stárne a počet lidí v produktivním věku se snížil přibližně o 5% od svého maxima v roce 2011.

„Samotný boj je druh štěstí,“ uvedl stranický deník „Southern Daily“, uvedl v komentáři. Volba „lehnout si“ tváří v tvář tlaku je nejen nespravedlivá, ale také ostudná.

Tento trend odráží podobné trendy v Japonsku a dalších zemích, kde mladí lidé přijali anti-materialistický životní styl v reakci na pochmurné pracovní příležitosti a bolestivou konkurenci, která má snížit ekonomické přínosy.

Oficiální údaje ukazují, že ekonomická produkce na obyvatele v Číně se za poslední desetiletí zdvojnásobila, ale mnozí si stěžují, že zisky většinou šly do hrstky velkých podniků a státních podniků. Odborníci tvrdí, že jejich příjmy nedokáží držet krok s rostoucími náklady na bydlení, péči o děti a další.

S ohledem na politickou citlivost případu odmítli čtyři profesoři citovaní čínským tiskem jako „lhaní“ diskutovat o této záležitosti se zahraničním reportérem.

Další možná známka oficiální nespokojenosti: trička, pouzdra na mobilní telefony a další produkty označené „vleže“ mizí z online platforem.

Zaměstnanci měst si stěžují na nafouknuté hodiny na „9 9 6“ nebo 9:00 – 21:00, šest dní v týdnu.

Obecně si myslíme, že otroctví zmizelo. Ve skutečnosti žena, která psala pod jménem Xia Bingbao nebo Summer Hailstones, řekla ve službě sociálních médií Douban, že se přizpůsobila pouze nové ekonomické éře.

Někteří elitní absolventi dvacátých let, kteří by měli mít nejlepší vyhlídky na zaměstnání, tvrdí, že jsou unavení ze „zkouškového pekla“ střední a vysoké školy. Nevidí smysl přinášet další oběti.

“Honba za slávou a bohatstvím mě nepřitahuje. Jsem velmi unavený,” řekl 25letý postgraduální student Zhai Xiangyu.

Někteří odborníci si zkracují kariéru a odstraňují své zkušenosti z pracovního seznamu.

Xu Zhongyong, ředitelka lidských zdrojů v Šanghaji, uvedla, že opustí práci ve věku 45 let, deset let před zákonným minimálním věkem pro odchod do důchodu pro ženy, aby se přestěhovala se svým manželem narozeným v Chorvatsku zpět domů.

„Chci odejít do předčasného důchodu,” řekl Shaw. „Jdu jinam.”

Tisíce lidí vyjádřily svou frustraci online poté, co komunistická strana v květnu oznámila, že oficiální limity porodu budou uvolněny, aby všechny páry mohly mít tři děti místo dvou. Strana omezila porodnost od roku 1980, aby omezila růst populace, ale znepokojuje Čínu, kde ekonomická produkce na obyvatele zůstává pod světovým průměrem, a potřebuje více mladých pracovníků.

Minuty po oznámení byly webové stránky naplněny stížnostmi, že tento krok neudělal nic, aby pomohl otcům s náklady na péči o děti, dlouhou pracovní dobou, stísněným bydlením, diskriminací zaměstnání matek a potřebou péče o staré rodiče.

Shea napsala, že se po práci v Hongkongu přestěhovala do údolí v provincii Zhejiang, jižně od Šanghaje, na „život s nízkou touhou“. Řekla, že navzdory svému vysoce postavenému zaměstnání anglické reportérky její renta pohltila 60% jejích příjmů a na konci každého měsíce neměla peníze.

Odmítá argument, že mladí lidé, kteří se „položí“, se vzdají ekonomického úspěchu, když už je v ekonomice s rostoucí propastí mezi bohatou elitou a většinou mimo dosah mnoha lidí.

„Když se zdroje stále více koncentrují na několik lidí na čele a příbuzných, pracovní síla je levná a nahraditelná,“ napsala v Doubanu. “Je rozumné svěřit svůj osud malým almužnám od ostatních?”

Shea žádost o rozhovor odmítla.

Guo, spisovatel Dalího, řekl, že tráví více hodin prací na volné noze, než tomu bylo v novinách. Ale je šťastnější a život je pohodlnější: spolu s manželkou snídají na balkóně svého bytu v šestém patře s výhledem na stromy.

Dokud mohu pokračovat v psaní, jsem velmi spokojený, “řekl Guo. „Necítím se dusen.“

Hrstka lidí, kteří si mohou dovolit téměř úplně přestat pracovat.

27letá architektka v Pekingu uvedla, že začala spořit jako teenagerka, aby dosáhla finanční svobody.

„Od loňského září, když jsem viděla, že všechny mé úspory dosáhly 2 milionů juanů (300 000 $), jsem ležela,“ řekla žena, která dala jen Nanino jméno, v rozhovoru prostřednictvím svého účtu na sociálních médiích.

Nana uvedla, že odmítla práci, která platila 20 000 juanů (3 000 $) měsíčně kvůli dlouhé pracovní době a tomu, co považuje za omezené možnosti kreativity.

“Chci se vymanit z nepružných pravidel,” řekla Nana. „Chci cestovat a udělat si radost.“

Fu hlásil z Bangkoku. K této zprávě přispěl výzkumný pracovník Associated Press Chen Si v Šanghaji.