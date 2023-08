Jak získat vízum digitálního nomáda a pracovat odkudkoli

To, že zaměstnanci mohou pracovat odkudkoli, neznamená, že mohou automaticky. Ale s náležitou dokumentací by mohli být o krok blíž.

Existuje odhad 35 milionů digitálních nomádů po celém světě Dnes podle webu ThinkRemote s informacemi o práci na dálku počet od roku 2020 vzrostl téměř o 20 milionů v důsledku práce na dálku. Aby však tato demografická skupina flexibilních pracovníků – a těch, kteří se k nim chtějí připojit – mohla pracovat podle svých vlastních podmínek, musí nejprve zajistit, aby měli povolení žít a pracovat v zemích, které navštíví Získáním tzv. digitálního nomádského víza.

„Jsou to specializovaná víza navržená tak, aby poskytovala povolení k pobytu pro pracovníky na volné noze, kteří chtějí delší pobyt,“ vysvětluje Keith Spencer, odborník na kariéru ve společnosti FlexJobs. „Dává digitálním nomádům šanci zůstat v zemi déle, než kdybyste měli samotné turistické vízum – od dvou měsíců do dvou let.“

Flexjobs sestavil seznam zemí, které v současnosti fungují Nabízí se digitální nomádské vízum , kam patří Argentina, Austrálie, Kostarika, Česká republika, Německo, Řecko, Maďarsko, Indie, Malta a Mexiko. U některých zemí, jako je Portugalsko a Německo, tyto dokumenty předcházejí pandemii a následnému přechodu k práci na dálku. Ale jak stále více zaměstnanců těží z uvolněných zásad a omezení na pracovišti, stále více zemí přidalo víza nomádů, aby uspokojily nárůst poptávky, aniž by obětovaly obchodní potřeby své vlastní země.

„Hostitelské země mohou přilákat kvalifikované pracovníky a podpořit cestovní ruch, aby stimulovaly svou místní ekonomiku, aniž by vytlačily místa s trvalým bydlištěm,“ říká Spencer. „Nebo na druhou stranu, pokud nějaká země pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, může si do víza přidat klauzuli, kde vás skutečně potřebuje na volné noze pro místní podniky. Je to výhoda jak pro digitálního nomáda, tak pro hostitelskou zemi.“ “

Požadavky se v jednotlivých zemích liší. Například, aby žadatel získal nárok na vízum digitálního nomáda v Argentině, musí mít nájemní smlouvu, zdravotní pojištění a doklad o příjmu. A přestože se mnohé z těchto požadavků mohou překrývat, pro práci v Maďarsku bude například stejný žadatel muset prokázat, že jeho měsíční příjem je 2 000 EUR nebo vyšší.

„Chcete se ujistit, že provedete průzkum a komunikujete se svým velvyslanectvím v dané zemi, abyste zjistili, jaké mohou být tyto požadavky,“ říká Spencer. „Doba zpracování žádosti se také liší: někdy je doba odezvy asi dva týdny a někdy trvá několik měsíců. Získat vízum Digital Nomad Visa není nutně náročné, pokud splňujete všechny požadavky, ale může to chvíli trvat.“

Spencer také povzbuzuje zaměstnance k přemýšlení Regulační rizika jsou v čele logistiky Při žádosti o víza digitálních nomádů. Práce v jiných zemích může znamenat různá časová pásma a technické problémy, pokud zařízení pracovníka potřebuje určité porty a zásuvky nebo pokud není Wi-Fi v některých oblastech spolehlivá oproti jiným. Pokud se beduíni rozhodnou pokračovat, může to také znamenat velký finanční závazek Platit nájem nebo hypotéku ve své domovské zemi a zároveň platit krátkodobé nájemné v nových městech, plus potraviny a volný čas.

„Tyto potenciální nevýhody by neměly být nutně odrazující,“ říká Spencer. „Je to jen více věcí, které je třeba plánovat, pokud jde o to, být digitálním nomádem.“