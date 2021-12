Unikly okno vydání BioShock 4, čas a podrobnosti o nastavení

Loňský rok byl svědkem celého biošok Série (alespoň její hlavní hry) se dostává na Nintendo Switch a představuje zcela novou vlnu hráčů do franšízy, která je široce považována za jednu z nejlepších her v žánru stříleček pro jednoho hráče. Pokud patříte k mnoha lidem, kteří si vybrali sérii na platformě Nintendo, a toužíte vědět, co bude dál, budete chtít číst dál.

v posledních dnech posvátné symboly Novinář Colin Moriarty sdílel v podcastu podrobnosti o „BioShock 4“, což je neoficiální název pro další titul v seriálu. Tvrdí, že vývojář Cloud Chamber má za cíl vydání v roce 2022 a že se hra bude odehrávat ve fiktivním městě Antarktida během šedesátých let. VGC Tvrdí, že slyšel podobné.

Toto řekl Moriarty:

Odehrává se v 60. letech 20. století v antarktickém městě zvaném Borealis. [The game is] Kódové označení „Parkside“… Bylo mi řečeno, že vývojový tým má neuvěřitelné zorné pole, aby to udělal správně. To se mi zdá správné.“

„Vnitřně je hra velmi tajná a zdá se, že je zcela uzavřená. Zjevně existuje tendence, že velmi dobře chápou, že tato hra bude přirovnávána k tomu, co [BioShock creator] Ken Levine ano. a mimochodem, [Take-Two] Také vydává Levineovu další hru.

Zatímco platformy pro tuto nadcházející hru nebyly odhaleny – vždy existuje šance, že BioShock 4 Switch úplně vynechá – Moriarty také tvrdí, že její příběh se bude týkat předchozích položek v sérii. I kdyby fanoušci Nintenda nakonec nový titul hráli jinde, všechny ty hodiny strávené s prvními třemi hrami na Switch se budou hodit.

Těšíte se na nový BioShock? Už jste zkontrolovali zbytek série na Switch? Dejte vědět na obvyklém místě.