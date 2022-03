Nová data ukazují, že to, co vědci považovali za planety, jsou ve skutečnosti hvězdy

Nový výzkum ukazuje, že astronomové objevili nejméně tři malé hvězdy maskující se jako exoplanety.

Tyto tři a možná i čtyři hvězdy původně objevila NASA Keplerův vesmírný dalekohled . V té době byly klasifikovány jako vnější planety . Nová studie však naznačuje, že jejich původní klasifikace může být případem nesprávné identifikace povolení z Massachusetts Institute of Technology (MIT), kde sídlí většina výzkumníků.

Vědci přehodnotili měření hostitelských planet hvězdy Chcete-li zkontrolovat velikost kandidátských exoplanet. To odhalilo tři podezřelé objekty – známé jako Kepler-854b, Kepler-840b a Kepler-699b – které jsou dvakrát až čtyřikrát větší než Jupiter , která je příliš velká na to, aby byla planetou. Místo toho by podle vědců měly být klasifikovány jako malé hvězdy.

Většina exoplanet Velikost Jupitera nebo mnohem menší. dvakrát [the size of] Jupiter je skutečně podezřelý, řekl Prajwal Niraula, hlavní autor studie a postgraduální student na katedře věd o Zemi, atmosféře a planetách na MIT, v prohlášení. „Nemohla to být planeta větší než tato, což jsme našli.“

Čtvrtá maskovaná hvězda, známá jako Kepler-747b, je asi 1,8krát větší než Jupiter, což je srovnatelné s největší potvrzenou exoplanetou. Kepler-747b se však nachází relativně daleko od své hvězdy, což znamená, že pravděpodobně nedostane dostatek světla, aby se udržela jako planeta této velikosti. I když to definitivně nevylučuje Kepler 747b jako kandidátskou exoplanetu, výzkumníci jsou ohledně její existence skeptičtí. klasifikace planet .

„Celkově tato studie činí současný seznam planet úplnější,“ uvedl v prohlášení Avi Shporer, spoluautor studie a vědecký pracovník z Kavli Institute for Astrophysics and Space Research na MIT. „Lidé se na tento seznam spoléhají při studiu počtu planet jako celku. Pokud použijete vzorek s malým počtem vetřelců, vaše výsledky mohou být nepřesné. Je tedy důležité, aby seznam planet nebyl kontaminován.“

Skutečná identita těchto hvězd byla odhalena jako součást většího úsilí o identifikaci známek slapové deformace v systémech exoplanet. Gravitační síla mezi dvěma objekty může ovlivnit tvary těchto dvou objektů. Když se dva objekty přiblíží k sobě, gravitační síla každého natáhne druhý do tvaru vejce nebo elipsoidu.

Míra zkreslení je určena hmotností doprovodného předmětu. Proto vědci mohou určit, zda se dívají na soubor dvojhvězdný systém Nebo systém hvězda-planeta založený na síle pozorovaného přílivu a odlivu, podle prohlášení.

A když se vědci podívali na nejnovější data o Kepleru-854b, zjistili vědci eliptický signál příliš velký na to, aby byl způsoben planetou. Vzhledem k tomu, že velikosti exoplanet jsou odhadovány na základě jejich srovnání s velikostí hvězdy, kterou obíhají, vědci se rozhodli podívat se na data shromážděná misí Space Star Mapping Evropské vesmírné agentury. Jaya .

Data Gaia skutečně ukázala, že hvězda Kepler-854 je mnohem větší, než si vědci uvědomili, když byla objevena možná exoplaneta. Přepočtem vědci zjistili, že Kepler 854 b je třikrát větší než Jupiter. To naznačuje, že Kepler-854b je malá hvězda obíhající kolem větší hostitelské hvězdy, nikoli exoplaneta.

Vylepšená měření Gaia přiměla výzkumníky k přepočítání velikosti dalších podezřelých exoplanet obíhajících kolem hvězd, jejichž odhady velikosti se dramaticky změnily.

„Byla to velmi velká věda,“ uvedla Niraula v prohlášení. „Nyní máme tři tělesa, která nyní nejsou planetami, a čtvrté pravděpodobně není planeta.“

Přestože vědci dosud identifikovali téměř 5 000 exoplanet, tým podle prohlášení neočekává další opravy jejich stávajících katalogů exoplanet.

„Toto je malá oprava,“ řekl Sporer. „Pochází z lepšího porozumění hvězdám, které se neustále zlepšuje. Takže pravděpodobnost, že poloměr hvězdy bude nesprávný, je mnohem nižší. Tyto chybné klasifikace se nebudou opakovat mnohokrát.“

Výsledky byly Publikováno 15. března V Astronomickém časopise.