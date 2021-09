Living Daylight je v režimu Bond tak zábavný

James Bond Spotlight

Nebylo zaručeno, že filmy Daniela Craiga úspěšně restartují Jamese Bonda, částečně proto, že takové restarty již byly vyzkoušeny dříve. Po roce 1985 vražedná vizeKdyž Roger Moore jako Bond a Lewis Maxwell jako slečna Moneypennyová stárli, došlo k prvnímu skutečnému restartu. Timothy Dalton – Kdo odmítl O tajné službě Jejího Veličenstva Protože měl pocit, že ve 24 letech je příliš mladý na to, aby nahradil Seana Conneryho – byl přiveden a scénář měl za úkol přivést Bonda zpět ke kořenům studené války. Výsledek byl žít den, který nefunguje úplně jako restart, ale dělá sledování hodně zábavy.

Mnoho ze starých Bondových dohod zůstává žít den být skutečným průlomem; Role M a Q nebyly znovu přijaty a s oběma byly zasaženy stejné noty. Ve stejně uznávaném stylu jako Goldfinger vede studené, akční otevření k Bondovu sexu, po kterém následuje podrobná úvěrová sekvence. Ale celkový příběh, ve kterém odpadlý ruský generál (velký holandský herec Jeroen Krabi) hraje Brity pro hlupáky a Bond ho musí vypátrat prostřednictvím své milenky (Olivia Dabo), je vítaným odklonem od kreslených dobrodružství Rogera Moora v Americe.

Nepřátelská přítomnost Sovětského svazu dala Z Ruska s láskou Jeho klasická naléhavost byla splněna Špion, který mě miloval Moorovy nejlepší filmy, a proto dělá s Daltonem zázraky. Ačkoliv je scéna pronásledování „auto v lyžařském autě k použití na violoncello jako sněžný skútr“ stejně absurdní jako všechno, co Moore udělal, sázky v Daltonově filmu jsou upřímnější. Stále nedává smysl, proč by se MI-6 zajímal o drogového dealera v New Orleans (jako v žít a zemřít), ale pomoc krásnému českému violoncellistovi zpoza železné opony je přesně to, co by James Bond měl dělat, bez ohledu na to, jak komické jeho metody mohou být. Mít rozumné cíle pro Bonda umožňuje publiku snášet mnohem větší absurditu.

Ale i většina „absurdity“ v tomto filmu je velmi nebezpečná. Nejlepší bojová scéna filmu je scéna, která by byla na zahození, mezi malým ruským padouchem a podpůrným britským agentem, jehož jméno není nikdy uvedeno, přesto nese veškerou intenzitu slavného boje ve filmu. Z Ruska s láskou. Velká série se odehrává v Afghánistánu, kde se Bond spojil s mudžahedíny ne proto, že věří, že jejich křížová výprava je proti zlu (jak se stane o rok později). Rambo III), ale protože je to nejpraktičtější způsob, jak získat padouchy. To je pro Bonda dokonalé prostředí: akční sekvence mohou být občas hloupé, ale postavy přinejmenším hodlají žít ve složitém světě.

Je zajímavé, že na rozdíl od téměř každého jiného bondovského filmu před ním nebo po něm je v něm jen jedna „bondovka“. žít den. Navzdory zjevné monogamii nebyl Bondův přístup k ženám s transformací do Daltonu restartován. Dabo je v podstatě rekvizita a během afghánské sekvence se ukázal obzvláště nepoužitelný. Její postava však není osazena trapným jménem a zdá se, že má své vlastní impulzy nezávislé na Bondovi, což je více, než lze říci o Tanyi Roberts, Jane Seymour nebo Dennis Richards.

V některých scénách se zdá, že Daltonova frustrace s Dabo hraničí s hněvem, ale to není tak špatné, protože Dalton našel pro Bonda perfektní notu. Bond by neměl nenávidět publikum ani hrdinku, ale neměl by se nijak zvlášť zajímat o to, co si myslí. Pro Bonda by měli existovat pouze spojenci a nepřátelé a lehký záblesk opovržení, který šíří do zbytku světa. Connery to vlastnil a Craig to vlastnil, ale George Lazenby vypadal trochu šťastný, že ho má, zatímco Moore a Pierce Brosnan měli jazyk velmi pevně. Dalton našel to nádherné místo lehkého opovržení, není divu žít denConnery, solidní finanční umělec, o něm mohl říci řadu pozitivních věcí.

Dalton bohužel ztratí vlákno s dalším filmem, povolení zabíjetJeho pohrdání jako by proniklo do všech řádků scénáře i do řady talentovaných herců včetně mladého Benicia del Tora. Možná to byla Daltonova chyba, nebo možná proto, že se hroutila Berlínská zeď a formoval se nový světový řád. Dalton Bond již není potřeba, ale nemělo by se na něj ani zapomínat: Stejným způsobem, jakým Connery definoval v 60. letech studenou válku pro libovolný počet diváků, neexistuje žádný film, který by proměnil studenou válku v 80. letech v artefakt populární kultury lepší než žít den.

