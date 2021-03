Čeští zdravotníci přezkoumají současné izolované směrnice

Odborníci na zdraví přehodnocují současné izolované směrnice týkající se románu o mutacích koronového viru, který vyšel do České republiky.

Hlavní česká odbornice na zdraví Jarmila Riovová šla do České televize a uvedla, že pouze ti, kdo nosí látkové masky, by měli být izolováni kontaktováním oběti jedné z Govtových mutací, zatímco ti, kdo nosí respirátory, by neměli být izolováni znovu ve vzdálenosti dvou metrů.

Známá jako varianta Kent, která byla poprvé objevena ve Velké Británii, bylo potvrzeno, že se dostala do České republiky a je považována za nakažlivou na 30 až 70 procent.

Epidemiologové se domnívají, že každý, kdo přijde do kontaktu s někým postiženým poruchou, může být ohrožen kdykoli, nejen těch 15 minut, které byly zmíněny dříve.

„Pravdou je, že minimální kontaktní době 15 minut je přesně zabráněno, protože nové mutace, zejména britské, jsou nakažlivější v kratším časovém období než původní koronový virus,“ řekl Ryov. Česká televize.

Každý, kdo je podezřelý z přenosu viru na britskou, brazilskou nebo jihoafrickou mutaci, bude podle uvážení zdravotníka podroben izolaci a kontaktu s kýmkoli, komu si přeje.

Zda je izolace povinná, budou nyní epidemiologové po důkladném vyšetřování posuzovat případ od případu. Rio vysvětlil důležitost nových odhadů.

„Tato změna je způsobena skutečností, že lidi, kteří mají podezření na mutaci, preferují pouze epidemiologové, nikoli asistenti call centra.“

Jelikož účinnost vakcín proti mutacím koronového viru stále sledují zdravotníci, může být izolace vyvolána vystavením očkovaných jedinců novým kmenům.

Ryov zdůraznil význam respirátorů, sociálního vyloučení a správné hygieny pro potírání každodenní míry infekce.

V posledních dnech je počet hlášených infekcí na celostátní úrovni 8 167 denně, oproti 10 000 před týdnem.

Počet obětí čtvrté epidemie v zemi je nyní 24 667.