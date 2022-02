Evropa využívá nově nabyté pravomoci, aby přivedla Polsko zpět do souladu

M dobrý OST Filmy o superhrdinech mají scénu, ve které hlavní hrdina zjistí – často po podivné nehodě –, že vyvinul úžasné nové schopnosti. První pokusy o použití těchto nových pravomocí jsou neuspokojivé. Trička jsou náhodně roztrhaná na cáry a ložnice jsou pokryty pavučinou. Postupem času jsou však nové schopnosti zkroceny a poté zvládnuty. Diváci brzy zapomenou, jak byly získány nečekané síly, a užijí si křížovou výpravu, ať už spoutanou či jinou, za spravedlnost a pořádek.

Politici, kteří sní o tom, že jsou superhrdiny, si představují, že dokážou ohnout nepřátele podle své vůle. Jak snadný by byl život, kdyby výtržníci tiše zapadli do třídy. Podívejte se na dnešní Evropu a může to být vznikající supervelmoc. Polsko je léta posedlé Evropskou komisí, která prosazuje smlouvy závazné pro 27 členských států Evropské unie mě spolu nebo spolu. Od svého nástupu k moci v roce 2015 populisté ve Varšavě neutralizovali soudnictví a umístili soudce pevně pod vládní kontrolu. Komise chvíli žvanila o zásadní úloze právního státu v Evropě, i když se jeho hrozbám a ultimátům s radostí vzepřelo. ne déle. Polské úřady tento měsíc dvakrát nabídly, že se vzdají, a souhlasily se zrušením svých soudních kroků převážně tak, jak to učinily mě požadoval.

Pro nápovědu, proč Polsko požaduje mír, se podívejte na High Politics a Low Level Entertainment. Vysoká politika je řinčení mečů na Ukrajině, sousedovi Polska. Období geopolitického napětí nejsou časem k odcizení spojenců. Ukrajina je uprchlickou krizí, která se připravuje pro Polsko. Prezident Andrzej Duda možná vzal v úvahu ruské síly rozmístěné v sousedním Bělorusku a začátkem tohoto měsíce navrhl Polsku „co nejdříve ukončit všechny existující konflikty“. Dlouholetý spor mezi polským hnědouhelným dolem dýchajícím smog v České republice byl narychlo vyřešen. Pozastaven byl také zákon o vlastnictví médií, který se Americe nelíbil.

Jednoduchá věc je příběh mě vznikajících velmocí. Po léta se komise potýkala s nedostatkem moci. Země, které chtěly vstoupit do klubu, mohly dodržovat liberálně demokratické standardy, jako je svoboda slova a nezávislé soudy. dal tohle mě Spousta pákového efektu: Dodržujte pravidla nebo zůstaňte venku. Jakmile však byli aspiranti vpuštěni, jako v roce 2004 Polsko spolu s několika bývalými sousedy komunistického bloku, svaly Bruselu atrofovaly. Existuje postup pro sankce vůči členským státům, které porušují standardy, které kdysi podepsaly, ale jeho prosazování vyžaduje téměř jednomyslnost. Největším trestem je ztráta hlasovacích práv v bloku, který se pyšní dosažením konsensu. To je méně děsivé než možnost udeřit své nepřátele například bleskem.

Stejně jako u mnoha superhrdinů to byla strašná náhoda přírody, která dala mě své nové pravomoci. Zlomovým bodem v jejím případě byla epidemie. Jednou z reakcí bloku na Covid-19 byl Fond nové generace ( geo ), 750 miliard eur (853 miliard USD) v grantech a půjčkách, zejména pro chudé země. Polsko je dlouhodobě velkým příjemcem mě Velkorysost, jak může potvrdit každý, kdo jel po jeho nádherných nových dálnicích. Zadržování peněz, které mohou členské státy čerpat v rámci běžného unijního rozpočtu, je ale komplikované. Pokud jde o geo Komise má v zásadě úplnou volnost, pokud jde o to, zda je Polsko způsobilým příjemcem. Doposud jasně odmítla vyplatit jakoukoli hotovost, i když jiné země vidí, jak se jejich pokladny doplňují geo Peníze. To je 36 miliard eur v půjčkách a grantech, které může Polsko čerpat, pokud to Brusel řekne, dost na posílení Polska Hrubý domácí produkt v příštích letech zhruba o 2 %.

Aby toho pro Polsko nebylo málo a mě Další darebáci, 16. února mě Nejvyšší soud potvrdil pravidla, která Komisi umožňují zadržet staré evropské fondy, jako jsou ty, které se vyplácejí na podporu chudých oblastí, členům, o kterých se domnívá, že porušují své závazky v oblasti právního státu. To je doplňkem současné možnosti pokutovat ty, kdo poruší mě Pravidla; V jednom takovém případě proti Polsku nyní pokuty dosahují jednoho milionu eur denně.

pólové osy

Stejně jako Peter Parker, který se zmítá ve svých nových schopnostech tkaní sítí, potřebuje EU čas, aby se těmto novým silám přizpůsobila. Protože nejen porušování právního státu lze řešit. Brusel v minulosti kritizoval členské státy za nedodržování dluhových a deficitních pravidel eurozóny. Hrubé úsudky každé zprávy think-tanku měly za následek: vychvalované jako rozumné a jasně zapomenuté. Nyní mohou evropští demokraté zajistit, aby jejich doporučení byla vyslyšena, aby se tak nestalo geo Peníze jsou zadrženy. vězni!

Tyto nově objevené schopnosti mají své meze. Polsko dobře využilo evropské peníze, takže jeho stažení pocítí voliči a učiní vládu méně populární. Takže touží po uklidnění Bruselu. Maďarsko naopak promarnilo mě Hotovost na projekty, ze kterých mají prospěch blízcí spolupracovníci premiéra Viktora Orbána. Tlak by jim ublížil, ale maďarské voliče se dotýká v menší míře. Orbán tak má více prostoru, aby pokrčil rameny naštvání Bruselu ohledně jeho sériového porušování pravidel. Jeho vláda odsoudila rozhodnutí z tohoto týdne jako „politicky motivované“.

Monotónnějším omezením je zda mě Chce tyto pravomoci vůbec použít. Evropané, kteří samostatně disponují tak strašlivou mocí, mohou vyvolávat otázky ohledně odpovědnosti; Velké členské státy jako Německo dlouhodobě prosazují měkčí přístup k porušovatelům pravidel. Polsko má moc také, nebo si myslíte, že má. A hrozilo, že naruší agendu bloku. Ale to je většinou prázdná hrozba vzhledem k tomu tolika mě Akce proti vetu v těchto dnech.

funkce mě Vítězství nad odmítnutím polského soudce stále není jasné. Populistická vláda může mít potíže sestavit rozdělený parlament, aby podpořila jeho ústup. Kritici tvrdí, že opatření jsou nedostatečná. Zdá se, že Komise je přesvědčena o své schopnosti tlačit na další ústupky. Polsko může zůstat vzdorovité. Zdá se však, že Evropané v Bruselu jsou mnohem silnější, než byli. ■

