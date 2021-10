Pravidla návštěvnosti nemocnice COVID-19: Rodiny chtějí větší přístup

MIAMI (Associated Press)-Jayden Arbelaez, vyloučen z floridského nemocničního pokoje, kde zemřela její matka kvůli COVID-19, přednesl nápad stavebním dělníkům pracujícím poblíž.

„Existuje nějaký způsob, jak se tam dostat?“ zeptala se jich, Arblaise, a ukázala na malé okno ve třetím patře nemocnice v Jacksonville.

Dělnice 17leté dívce poskytly žlutou bundu, boty, helmu a žebřík, aby vylezla na část střechy, aby se mohla podívat z okna a naposledy vidět živou matku Michelle Arbelaez.

Rok a půl po pandemii, která v USA zabila 700 000 lidí, nemocnice v nejméně šesti státech uvolnily omezení týkající se návštěv pacientů s COVID. Jiní však stojí pevně za svými studiemi a průmyslovými skupinami, které naznačují, že takové politiky byly zásadní pro udržení nízké míry infekcí získaných v nemocnici.

Některé rodiny pacientů s COVID -19 – a lékaři – žádají nemocnice, aby tuto strategii přehodnotily, a argumentují tím, že lidem upírá právo být v kritickém čase se svými blízkými.

“Musíme přimět lidi, aby přemýšleli o rovnici rizika a prospěchu,” řekla doktorka Lauren Van Squeeová, lékařka pro plicní a kritickou péči v Penn State, která zkoumala účinky omezených návštěv na příbuzné pacientů s COVID-19. “Riziko nákazy COVID versus riziko toho, co víme, že tyto rodiny prožívají, psychické a emocionální poškození.”

Van Squee řekla, že mnoho členů rodiny, se kterými se setkala, vykazovalo známky PTSD. V novinách si lékaři vyměňovali rozhovory s pacienty, kteří odmítli nebo odložili zásadní ošetření kvůli omezení návštěv.

Studie provedené před pandemií ukázaly, že u starších pacientů na jednotkách intenzivní péče s restriktivními návštěvami se delirium vyvíjelo rychleji než u pacientů s větší flexibilitou.

Van Skoye souhlasí s tím, že na začátku pandemie mělo smysl omezit návštěvy, protože ochranných prostředků a testů na COVID-19 bylo nedostatek a neexistovaly žádné vakcíny. Nyní se ale testy a vakcíny dramaticky rozšířily a lékaři tvrdí, že screeningové mechanismy a osobní ochranné prostředky mohou viru zabránit.

Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí však stále doporučují osobní návštěvy infikovaných pacientů.

“Nepodceňujeme oběti, o které žádáme jednotlivce a jejich blízké. Neuděláme to, pokud to není nezbytně nutné,” řekla Nancy Fosterová, viceprezidentka pro politiku kvality a bezpečnost pacientů v American Hospital Association.

Anne-Marie Pettis, prezidentka Asociace specialistů na kontrolu infekcí a epidemiologii, uznala, že pacienti mají prospěch z přijímání návštěv, ale uvedla, že skupina je ve většině případů odradena.

„Nevím o žádném místě, které by nevynaložilo velké úsilí, protože rodiny jsou pro blaho pacientů neuvěřitelně důležité,“ řekl Pettis. „Jsou to srdcervoucí rozhodnutí, která musí být učiněna.“

Jeremy Starr, 36, elektrikář z Jacksonville, je s tímto srdcem obeznámen.

Starr, který se v létě nakazil virem, si pamatuje, že byl během svého 14denního pobytu v nemocnici na jednotce intenzivní péče žíznivý, osamělý a neschopný spát.

“Nedýchání bylo dost špatné,” řekl, “ale nevidět své blízké je to nejhorší.” „Měl jsem pocit, že nejsi člověk.“

Rodinní příslušníci jsou také pečovatelé, kteří mohou zmírnit zátěž přepracovaných zdravotnických pracovníků na jednotkách intenzivní péče, uvedla Kirsten Fest, odborná asistentka medicíny kritické péče na univerzitě v Calgary, která studuje dopad izolace na pacienty s COVID-19.

“Když tam nejsou rodiny, sestry musí udělat vše, co je v jejich silách, aby jim mohly zavolat. Musí hrát novou roli, dokonce i držet telefon, když se s nimi někdo rozloučí,” řekl Feist.

Inspirována příběhy Starra, Arbelaeza a dalších jim podobných, Darlene Guerra z Jacksonville zahájila online petici s žádostí floridského guvernéra Rona DeSantise, aby prosadil větší přístup. DeSantis byl jedním z prvních zastánců znovuotevření domovů pro seniory návštěvníkům s tím, že jejich zákaz přispěl k utrpení rodin.

“Je to srdcervoucí pro všechny tyto rodiny,” řekla Guerra. „Jdeme do práce, do kostela, do obchodu, ale nemůžeme jít do nemocnice a být se svými blízkými?“

Justin Senior, prezident Floridské aliance pro záchrannou síť, která představuje některé z největších zdravotnických zařízení státu, uvedl, že při stanovování pravidel pro návštěvy berou nemocnice v úvahu úroveň přenosu COVID, míru očkování a prevalenci srdce a srdečních chorob. Plicní onemocnění v komunitě.

Někteří lékaři tvrdí, že zdravotní sítě jsou znepokojeny nedostatkem sester a zavádějí omezení, aby se vyhnuly tlaku na již přepracované zdravotnické pracovníky. Jiní říkají, že proces prověřování návštěvníků a jejich instrukce, jak nosit ochranné prostředky, také vyžaduje čas od zdravotnického personálu.

„Myslím si, že situace pochází z místa únavy a vyčerpání, a nikoli z toho, co je pro pacienty dobré,“ řekl Van Squee.

Některé nemocnice umožnily lidem navštěvovat pacienty s koronavirem. University of Utah Health oznámila na začátku tohoto roku, že její nemocnice umožní po dobu pobytu v nemocnici až dva dospělé návštěvníky za předpokladu, že zůstanou v pokoji pacienta a budou mít neustále osobní ochranné prostředky, nebudou mít žádné příznaky a budou očkováni nebo očkované … Nedávno se zotavil z COVID-19.

Mnozí udělali výjimky pouze pro pacienty s koronaviry, kteří se chystali zemřít, což byl případ Jacksonvilleské nemocnice pečující o matku Arbelaise. Rodina říká, že pravidla byla nekonzistentní: Některé dny úředníci povolili navštívit pouze jednoho člena rodiny; V ostatních případech bylo povoleno mnoho návštěvníků. Poslední den byl dovnitř vpuštěn pouze otec Arblaise, Mitch Arblaise. Stalo se, že měl narozeniny.

Omráčený mladík zvedl ze svého místa na střeše nemocnice mobil, zavolal otci a zazpíval mu „všechno nejlepší k narozeninám“, když nakoukla z okna a zírala na matku v bezvědomí na ventilátoru.

O několik hodin později její matka zemřela sama.