Tento měsíc poletí poblíž Země obří asteroid. Tady je vidět, jak blízko to je.

A Obrovský asteroid o velikosti Eiffelovy věže Letí vesmírem a tento měsíc se přiblíží „blízko k Zemi“. Ale nerušte své plány na dovolenou ani nevolejte Bruce Willise o pomoc.

Odborníci tvrdí, že obří vesmírný kámen, který je široký asi 1 082 stop, nebude pro naši planetu představovat hrozbu, protože kolem ní zůstane. 2,4 milionu mil Od nás při jeho nejbližším přiblížení 11. prosince.

I když se to zdá velmi daleko – z našeho pohledu zde na Zemi – NASA Odborníci, kteří pozorují asteroidy, klasifikují tento konkrétní kámen jako „potenciálně nebezpečné„Kvůli jeho velikosti a oběžné dráze, podle zprávy Forbes.com.“

Tato kategorie zahrnuje Jakýkoli asteroid proletí ve vzdálenosti 7,48 milionů km (4,65 milionu mil) od oběžné dráhy Země, která je větší než asi 140 metrů (500 stop),“ poznamenává ScienceAlert.com. „Do této kategorie spadá mnoho hornin.“

Abychom získali perspektivu velikosti tohoto asteroidu, Eiffelova věž Táhne se 1 024 stop na výšku (bez antén) a na zemi je široký 410 stop. Ve srovnání s Budova královského okresu Je vysoký 1250 stop, včetně slavné věže.

Obří vesmírný kámen, známý jako Asteroid 4660 NereusPříští týden projde kolem Země odhadovanou rychlostí více než 14 000 mil za hodinu.

Pohled na kosmickou loď DART, kterou NASA doufá použít k přesměrování velkého asteroidu v rámci testu Double Asteroid Redirection Test. Laboratoř aplikované fyziky NASA/Johns Hopkins University

I když někdy asteroidy jsou zadek vtipy a téma katastrofické filmy, bere NASA vážně kvůli jeho potenciální hrozbě pro naši planetu.

Koncem listopadu NASA vypustila kosmickou loď na speciální misi, jejímž cílem bylo narazit do asteroidu a otestovat, zda by se urychlující vesmírný kámen mohl vymrštit z kurzu, pokud by někdo ohrozil Zemi. Kosmická loď DART – zkratka pro Double Asteroid Redirection Test – odstartovala z Vandenbergovy vesmírné silové základny v Kalifornii na vrcholu rakety SpaceX Falcon 9.

Pokud vše půjde dobře, hranaté plavidlo vážící 1200 liber se v září 2022 čelně srazí u Dimorphosu, 525 stop širokého asteroidu, který se pohybuje rychlostí 15 000 mil za hodinu.

„Asteroid to nezničí. Jen to trochu povzbudí,“ řekla Nancy Chabotová, mise zodpovědná za Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics, která provozuje projekt za 330 milionů dolarů.

Malý tlak „přidá velkou změnu v jeho budoucí poloze, takže asteroid a Země nebudou na kolizním kurzu,“ řekl Chabot.

Demorphos obíhá mnohem větší asteroid zvaný Didymus. Přestože vesmírné kameny nepředstavují pro Zemi žádné nebezpečí, vědci tvrdí, že jim poskytují lepší způsob měření účinnosti srážky než jeden asteroid letící vesmírem.

Dimorphos dokončí jeden cyklus Didymus každých 11 hodin 55 minut. Cílem DARTu je havárie, která zpomalí pohyb Dimorpha a způsobí jeho pád blízko k většímu asteroidu a vyletí 10 minut z jeho oběžné dráhy.

Změnu oběžné doby budou měřit teleskopy na Zemi. Minimální změna pro úkol považovaný za úspěšný je 73 sekund.

Odborníci tvrdí, že DART by mohl být užitečný při změně dráhy asteroidu roky nebo desetiletí předtím, než spadne na Zemi s potenciálem katastrofy.

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.

Prosím zvažte podporu NJ.com Volitelné předplatné.

Len Melisurgo se dostanete dovnitř [email protected].