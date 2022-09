150 milionů let staré zvratky nalezené v Utahu nabízejí „vzácný pohled“ na prehistorické ekosystémy

Umělecká kresba papuchalka, který se snaží připlížit k žábě plovoucí na hladině rybníka, zatímco další šálek doplňuje část nedávného jídla žab a čolků. Papuchalk je podezřelý predátor 150 milionů let staré fosílie zvratků objevené v jihovýchodním Utahu. (Brian Ing přes Utah Department of State Parks)

VERNAL – Fosilie nedávno objevená v jihovýchodním Utahu podle všeho ukazuje, jakým typem kořisti se živili predátoři v době dinosaurů a když tato oblast nebyla tak docela poušť, jakou je dnes.

Paleontologové v Utahu objevili hromadu kostí obojživelníků, které podle nich vypadaly, jako by je znovu vyvrhl nějaký predátor. Podle paleontologů z Utah Geological Survey, Utah Department of State Parks a Flying Heritage & Combat Armor Museum ve Washingtonu se předpokládá, že tento prehistorický zvratek je starý 150 milionů let.

Jejich zjištění byla Publikováno v časopise Palaios minulý měsíc.

„Tato fosilie nám poskytuje vzácný pohled na interakce zvířat ve starověkých ekosystémech,“ uvedl v úterý John Foster, kurátor přírodovědného muzea v Utah State Field House a jeden ze spoluautorů studie.

Tým objevil fosilii při hledání Morrisonova formace, slavné naleziště zkamenělin známé svými zkamenělinami z období pozdní jury, které se pohybují od doby před asi 148 miliony let do doby před 155 miliony let. Je známá především svými dinosauřími kostmi, ale vědci v ní také našli všechny druhy jiných zvířat, jako jsou ryby, mloci a žáby.

Formační část jihovýchodního Utahu je většinou charakterizována prehistorickými rostlinami, jako je ginkgo, kapradiny a jehličnany. Paleontologové tam ale našli i obojživelníky a papuchalky. Tyto objevy jsou důvodem, proč se domnívají, že tato oblast byla kdysi domovem malého rybníka nebo jezera.

Ale během nedávného průzkumu tým objevil podivně uspořádanou fosilii. Jednalo se o soubor kostí, který zahrnoval „prvky“ z alespoň jedné malé žáby nebo pulce a byl by „nejmenším exemplářem mloka hlášeným z formace,“ napsali vědci ve studii. Některé z těchto kostí byly pouze 0,12 palce dlouhé, mezi nejmenší skupinu kostí ve formaci.

Dodali, že chemické a kosterní složení jámy naznačuje, že šlo o regurgitaci, zkamenělou formu zvratků. Tým poznamenává, že jde o první takový objev v souvrství Morrison a také v Jurské Severní Americe.

O 150 milionů let později stále není jasné, co zabilo tento druh v regurgitalitu. Foster poznamenává, že předchozí výzkum umisťuje papuchalky do tehdejší oblasti, což považuje za „současnou nejlepší shodu“ pro predátora za fosilií. Vědci objevili druhy ryb, mloků a žab ve souvrství Morrison již více než století.

„Ačkoli nemůžeme vyloučit další predátory, papuchalka je v současné době takříkajíc podezřelý,“ řekl a vysvětlil, že ryby – a další zvířata – někdy zvracejí poslední jídlo, když jsou pronásledováni nebo chtějí odvrátit pozornost predátora. .

„Existovala tři zvířata, která máme dodnes, která interagují způsoby, které jsou mezi těmito zvířaty také známé – kořist pozřená predátory a predátory, kteří jsou pravděpodobně pronásledováni jinými predátory,“ dodal. „To samo o sobě ukazuje, jak podobné jsou některé starověké ekosystémy dnešním místům na Zemi.“

Tento objev je nejnovější, který tým v regionu učinil. Pomáhají také dva ze tří spoluautorů studie Byl objeven obrovský 151 milionů let starý vodní hmyzcož vedlo k článku zveřejněnému v roce 2020.

Státní paleontolog James Kirkland, který je spoluautorem obou studií, uvedl, že paleontologové plánují pokračovat v hledání místa, kde byly objeveny prehistorické zvratky, aby zjistili, zda mohou najít další důkazy o minulém ekosystému této oblasti.

„Byl jsem tak nadšený, že jsem nalezl toto místo, protože vegetace ve svrchní juře je velmi vzácná,“ uvedl v prohlášení. „Teď musíme pečlivě prozkoumat místo a hledat další malé zázraky mezi listím.“

