Biden říká, že Netanjahu dělá „chybu“ ve svém řešení války mezi Izraelem a Hamásem

Prezident Joe Biden vystupňoval svou kritiku role premiéra Benjamina Netanjahua ve válce mezi Izraelem a Hamasem, ale nenaznačil žádné výrazné změny v politice USA vůči svému spojenci na Blízkém východě.

„Myslím, že to, co dělá, je špatné,“ řekl Biden v rozhovoru pro Univision, který byl odvysílán v úterý večer, v reakci na otázku, zda se Netanjahu zajímá více o politické přežití než o národní zájmy Izraelců.

Biden v rozhovoru, který byl natočen minulou středu, dodal: „Nesouhlasím s jeho přístupem.“

Prezidentova prohlášení demonstrují jeho rostoucí ochotu veřejně kritizovat svůj izraelský protějšek uprostřed rostoucí kritiky ze strany progresivistů ohledně toho, jak Izrael válku v Gaze zvládá.

Minulý měsíc Biden ocenil projev vůdce senátní většiny Chucka Schumera, který kritizoval Netanjahua a vyzval k vypsání nových voleb v Izraeli. Schumer, demokrat z New Yorku, ve svých poznámkách uvedl, že izraelský premiér dovolil, aby jeho „politické přežití mělo přednost před nejlepšími zájmy Izraele“.

Mezitím byl Biden také kritizován za to, že nepodložil svá prohlášení podmínkami o prodeji amerických zbraní Izraeli. NBC News již dříve informovalo o březnovém rozhodnutí USA poslat do Izraele více zbraní.

Minulý týden více než třicet šest demokratů v Kongresu – včetně bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové – podepsalo dopis vyzývající Bidena, aby zastavil přesuny zbraní, pokud „Izrael nedokáže adekvátně zmírnit škody na nevinných civilistech v Gaze, včetně „včetně humanitárních pracovníků“.

V rozhovoru pro Univision Biden řekl, že vyzývá Izraelce, aby „pouze vyzvali k zastavení palby a umožnili plný přístup ke všem potravinám a lékům vstupujícím do země na příštích šest nebo osm týdnů“.

„Mluvil jsem se všemi, od Saúdů přes Jordánce až po Egypťany. Jsou připraveni jednat,“ řekl Biden. Dodal: „Jsou připraveni přepravit toto jídlo. Věřím, že neexistuje žádná omluva pro to, že těmto lidem nezajišťujeme lékařské a nutriční potřeby. Mělo by se to udělat hned.“

Biden kritizoval Netanjahua před izraelským leteckým útokem z 1. dubna, který zabil sedm humanitárních pracovníků v Global Central Kitchen, ale po náletu začal zaujmout tvrdší postoj.

„Izrael neudělal dost pro ochranu humanitárních pracovníků, kteří se snaží poskytnout zoufale potřebnou pomoc civilistům,“ řekl minulý týden.

V prvních dnech po útoku Hamasu ze 7. října Biden opakovaně zdůrazňoval, že jeho podpora Izraeli je „pevná“. Od té doby se prezident musel vypořádat s protiválečnými a propalestinskými demonstranty, kteří bojkotovali jeho projevy, a také s kampaní vyzývající voliče, aby v demokratických primárkách odevzdali protestní hlasy pro „nezávazné“ místo Bidena. .

V úterý se rodiny amerických rukojmích setkaly s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, která poskytla aktuální informace o úsilí Bílého domu přivést rukojmí domů.

Jonathan Dickel-Chen, otec amerického rukojmího Saji Dickel-Chen, po setkání s novináři řekl, že „nyní je na stole dohoda, se kterou všechny strany souhlasily a jsou ochotny s ní spolupracovat“.

Dodal, že čekají, až Hamás dosáhne ‚ano‘.

Jednání přichází v době, kdy Netanjahu naznačil, že Izrael stanovil datum útoku na Rafáh, proti kterému se Spojené státy staví. Mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby v březnu řekl, že Bílý dům zdůraznil, že „zahájení velké pozemní operace v Rafahu by byla chyba“.

Biden podle Bílého domu loni v březnu vyjádřil své „hluboké obavy“ z izraelského útoku v Rafahu Netanjahuovi v rozhovoru.