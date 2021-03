Dilema ropovodu Biden v Rusku se jen zhoršilo – a Ted Cruz díky tomu

Senátorka Jeanne Shaheenová, členka Výboru pro zahraniční vztahy a ozbrojené služby, ve čtvrtek uvedla, že „zde krátí čas, aby se něčeho dosáhlo, než bude plynovod dokončen“. „A myslím, že musíme jednat velmi rychle.“

Nátlaková kampaň se v pátek stupňovala, když senátor Ted Cruz (R. Texas) zastavil konečné potvrzení prezidenta Joea Bidena o řediteli CIA Williamu Burnsovi a zdržel rychlé hlasování, aby vyvinul tlak na Bidenovu vládu, aby uvalila další sankce.

„Pustím pěst, až úředník Bidenu splní svou zákonnou povinnost hlásit lodě a společnosti stavící Putinův plynovod a sankcionovat tyto lodě,“ Cruz Psal na Twitteru Pátek.

Dynamika ve Sněmovně reprezentantů dala Bílý dům do diplomatické vazby. Zastřešujícím cílem nové správy je ukázat jednotnou frontu s Německem a zbytkem Evropy proti ruské agresi. Německo však chce plynovod dokončit, protože nabídne levnější alternativu k zemnímu plynu, což znamená, že by Spojené státy mohly hněvat významného spojence, pokud by pokračovaly v sankcích požadovaných Kongresem.

„Velmi si přejeme obnovit náš vztah s Německem po čtyřech letech zneužívání předchozí administrativou,“ řekl vysoký úředník správy. Kongres se však nezastaví. Jsme mezi skálou a tvrdým místem. “

„Špatná dohoda pro Evropu“

Sám Biden veřejně popsal plynovod jako „špatný obchod pro Evropu“ a balíček sankcí proti projektu si i nadále prochází meziagenturním procesem, i když to není tak rychlé, jak si někteří zákonodárci přejí. Zastavení Nord Stream 2 je již dlouho dvoustrannou prioritou. Členové Kongresu tvrdí, že dokončení ropovodu by posílilo ruského prezidenta Vladimira Putina na úkor Ukrajiny a dalších spojenců USA.

Bývalí představitelé uvedli, že Trumpova administrativa plánuje v posledních dnech až tak daleko, že potrestá německé subjekty za jejich roli v projektu. Mezi těmito subjekty jsou německý generální ředitel společnosti Nord Stream Matthias Warnig a německá loď Cribs Geo. Nakonec to ale nikdy neudělali a místo toho pouze sankcionovali ruské ropovodné plavidlo Fortuna a jeho vlastníka KVT-RUS.

Ministerstvo zahraničí potvrdilo tyto klasifikace ve zprávě kongresu z minulého měsíce, ale nepokračovalo dále – k hněvu demokratických a republikánských zákonodárců, kteří tvrdí, že administrativa je podle zákona oprávněna identifikovat a sankcionovat všechny subjekty zapojené do budování plynovodu, což nyní zahrnuje ne méně. Asi sedm ruských lodí.

Shaheen a Cruz Spoluautor Ustanovení v ročním návrhu zákona o obraně, které ukládá pokuty těm, kteří se podílejí na stavbě ropovodu. Shaheen se také připojil k senátorovi Idahu Jimu Rischu, přednímu republikánovi ve Výboru pro zahraniční vztahy. V tlaku na Bidena Minulý měsíc k provedení tohoto rozhodnutí v plném rozsahu.

Ministerstvo zahraničí informovalo zaměstnance Senátního výboru pro zahraniční vztahy o postoji administrativy k Nord Stream 2 minulý týden a podle asistenta Senátu se bude konat příští týden. Zaměstnanci však uvedli, že se během briefingu nedozvěděli nic nového, a sami senátoři uvedli, že jsou stále z velké části mimo smyčku.

Němci se vám nebudou líbit, když jsou naštvaní

Několik současných i bývalých úředníků uvedlo, že jádrem problému bylo, jak zastavit plynovod bez narušení vztahů s Německem. Ministr zahraničí Anthony Blinken se po čtyřech letech zanedbávání a pohrdání administrativou bývalého prezidenta Donalda Trumpa snaží obnovit vztah Washingtonu s Berlínem. Vztah se za Trumpa natolik zhoršil, že německá kancléřka Angela Merkelová v roce 2018 uvedla, že Evropa již nemůže počítat s USA a „musí vzít svůj osud do svých rukou“.

Úředníci uvedli, že Amanda Sloat, evropská ředitelka Rady pro národní bezpečnost v Evropě, také interně varovala před příliš rychlým přechodem na další sankce Nord Stream, protože administrativa pracuje na nápravě vztahů USA s Německem.

Bývalý úředník národní bezpečnosti blízký Bílému domu zachytil veřejné mínění: „Mnoho lidí ve vládě má pocit, že s Němci bylo strašně zacházeno, a chtějí tento vztah postavit na nohy.“

Vysoký úředník administrativy však naznačil, že by se kritici měli ptát, proč Trumpova administrativa neudělala více pro zastavení ropovodu během jeho čtyř let u moci.

„Potrubí je dokončeno na 95% a Trumpova administrativa s tím, když měla příležitost, s tím vůbec nic neudělala,“ uvedl úředník. Nyní bývalí úředníci, kteří to nechali, nějak trvají na tom, že je to naše chyba. Tito bývalí úředníci šířili konspirační teorie o tajných debatách. Jedinou diskusí, kterou Bidenova administrativa s Němci na Nord Stream 2 měla, bylo vyjasnění naší opozice. “

Koncem ledna po rozhovoru s Blinkenem německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že jejich pozice se nezměnila. Ale řekl, že se zdá, že se vztah se Spojenými státy zlepšuje. „Musím si zvyknout, že mluvím se svým americkým kolegou po telefonu a téměř ve všech se shodneme,“ Agentuře Reuters. „V minulosti tomu tak nebylo.“

Senátor Chris Murphy (demokrat, Connecticut) uvedl, že zatímco „podporuje“ snahu o sankce, je „velmi nepříjemný, že Spojené státy a Evropa směřují v tomto ohledu oddělenými cestami“.

„Myslím si, že schopnost Spojených států a Evropy spolupracovat na čínské politice je důležitější než naše politika vůči Nord Stream 2,“ řekl Murphy, vysoký člen Výboru pro zahraniční vztahy. „Musíme tedy najít způsob, jak se vrátit na stejnou stránku s Evropou, a doufám, že Bidenova administrativa bude schopna navázat efektivnější vztah k energetickým otázkám s Evropou, než Trump.“

Hraje v rukou Ruska

Jiní současní i bývalí představitelé však tvrdí, že rizika umožnění dokončení ropovodu a jeho vliv, který by mohl Rusku poskytnout nad Evropou a NATO, převažují nad krátkodobými důsledky hněvu Berlína. Tvrdí, že pokud bude Německo připraveno pokračovat v tomto projektu, i když Rusko bude nadále demonstrovat svou agresi na východní Ukrajině, existuje jen málo důkazů o tom, že Německo splní svůj závazek zachovat určitý tranzit plynu přes Ukrajinu i po dokončení ropovodu.

Nord Stream 2 umožní Rusku obejít Ukrajinu při přepravě ruského plynu do Evropské unie přes Baltské moře. Jeho výstavba by připravila Kyjev o významné příjmy – což jsou podle ukrajinských představitelů přesně cíl.

“Primárním motivem Ruska je pouze potrestat Ukrajinu,” řekl náměstek ukrajinského ministra hospodářství, obchodu a zemědělství Taras Kachka In Politico Minulý měsíc. „Ukrajina se rozhodně staví proti budování Nord Stream 2 a považuje to za další ruský pokus o využití energie jako nástroje politického tlaku a vydírání.“

Bidenova administrativa uvalila počátkem tohoto týdne na ruské představitele nové sankce v reakci na otravu a uvěznění vůdce ruské opozice Alexeje Navalného a očekává, že v příštích týdnech budou uvaleny další sankce na ruské škodlivé aktivity po celém světě. Biden se ale zatím bránil v tom, aby zavedl nové sankce na subjekty zapojené do budování Nord Stream, které jeho současní i bývalí představitelé považují za jeden z nejúčinnějších způsobů, jak potlačit Putinovo špatné chování, než jeho předchůdce.

„Vložení podílu do srdce společnosti Nord Stream 2 by mohlo a mohlo odčerpat miliardy z Putinových pokladen,“ uvedl Ryan Tully, který zastával pozici nejvyššího ředitele pro evropské a ruské záležitosti v Trumpově radě pro národní bezpečnost.

Senátor John Barrasso (R z WW) vedl skupinu 40 republikánských senátorů ve středu ve svém dopise adresovaném Bidenu, v němž vyjádřil „hluboké znepokojení nad odmítnutím administrativy uvalit sankce na subjekty zapojené do plynovodu Nord Stream 2.“

Risch řekl, že ve čtvrtek hovořil s úředníkem ministerstva zahraničí o Nord Stream 2, ale vyšel zklamaný.

Řekl Politico: „Nechci jít dál.“ Mluvčí Rischa později řekl: „Nebyly k dispozici žádné nové informace [Nord Stream 2] Během hovoru. “