Proměnná Delta získává na síle, jak začínají výpadky očkování v Ohiu

Doktori z Ohia zadržují dech, když očkování končí. V úterý uvedli, že nebezpečná varianta delta získává na síle, a proto sledují to, co označili za znepokojivý trend, který by mohl pandemii přenést do podzimních a zimních měsíců. Varovala v úterý Centra pro kontrolu a prevenci nemocí “Varianta delta nyní představuje 83% sériových případů. Jedná se o dramatický nárůst z 50% v týdnu od 3. července. A v některých částech země je toto procento ještě vyšší, zejména v oblastech s nižší mírou zaočkovanosti,” řekla Rochelle Walinsky, ředitelka. Od včerejší noci vzrostly hospitalizace v oblasti Cincinnati o 20%. “35 procent případů v Ohiu je způsobeno variabilitou delta,” uvedla Kate Schroeder z Health Collaborative. Ale ta čísla jsou stará tři týdny, takže teď očekávala mnohem vyšší procento. „Je to pravděpodobně většina případů,“ řekla. V současnosti jihozápadní Ohio očkuje téměř 600 lidí denně. Lékaři uvedli, že chápali, jak lidé jezdí na vlně koronavirové únavy na koncertech, míčových hrách a shromážděních, i když se pandemie rychle mění v pandemii poháněnou. „Bude to čtvrtá vlna,“ řekl Dr. Carl Fichtenbaum z Lékařské fakulty University of Cincinnati. „Otázka zní, jak velká je?“ Dr. Robert Frink, který provádí klinické studie v Cincinnati Children’s Medical Center, doporučil těm váhajícím, aby si to rozmysleli takto: Jste ve válce se svým každodenním prostředím vystaveným virům a bakteriím. Když vakcína začne zabíjet virus, řekl: „Poté virus mutuje, mutuje, protože tak to může pokračovat i po tom.“ To dělá Delta. Stejně jako v míčové hře se přizpůsobuje obraně. Nezáleží na tom, jestli jste venkovští, městští, mužští, ženští, černí, bílí nebo tak. Alternativou je riziko rovných příležitostí, které jednoduše hledá hostitele. „Nejlepší způsob, jak zabránit viru v hledání lidí k infikování, je získat imunitu očkováním,“ řekl Frink. READ První snímky z čínské kosmické lodi na Marsu mohly nějakou dobu trvat, než se dostaly na Zemi Právě teď je Ohio na tom lépe než sousední státy jako Kentucky a Michigan. Ale s menším počtem očkování a větším počtem hospitalizací s přibývajícím školním rokem narůstají obavy o Delta. Dr. Fichtenbaum uvedl, že otázka, zda jsou děti očkovány či nikoli, pravděpodobně ponechá rodiče ve velmi silných bojových liniích. Lékaři se domnívají, že delta je o 50% účinnější při přenosu z člověka na člověka a že může mladé lidi rozladit a zanechat u každého třetího člověka chronické příznaky, jako je mozková mlha a srdeční onemocnění. Řekl nám, že klinické zkoušky pro děti do 12 let mohou do prosince vyrobit vakcínu. Používají nižší dávky a dosahují dobrých výsledků. „Stejnou imunitní odpověď získáváme přibližně třetinou množství vakcíny, kterou potřebujeme, dokonce iu mladých lidí,“ řekl Frink. „Řekl bych, že je to velmi povzbudivé.“ Podle místních lékařů bylo v posledních měsících 99% úmrtí neočkovaných osob. Totéž platí pro 97% hospitalizací. Prozatím využíváme vzdušné letní počasí, které za pár měsíců vystřídá podzim, chřipku a další indoorové aktivity. „Bude obtížnější se chránit,“ řekl Schroeder. „Takže je ten správný okamžik, abychom to změnili a pokračovali ve zvyšování míry očkování v naší komunitě.“