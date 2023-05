Nejlepší snídaňová jídla pro energii, povzbuzení nálady a úspěšný den

Existuje důvod, proč nazývají snídani nejdůležitějším jídlem dne.

To, co jíte k snídani, může způsobit nebo zlomit, jak úspěšný bude váš den, zvláště pokud hledáte potraviny, které vám dodají energii.

Je důležité vědět, že neexistuje jedna velikost pro všechny [breakfast]říká Maya Feller, registrovaná dietoložka. Existují však způsoby, jak můžete přizpůsobit svá jídla tomu, co doufáte, že ze svého dne získáte.

Na individuálním základě Feller poznamenává, že lidé by si měli obecně vybírat možnosti snídaně na základě faktorů, jako je cenová dostupnost, dostupnost, kulturní význam a chuť.

„Není to výživné, pokud to nejíme. Pokud to nebude chutnat, nebudeme na to reagovat,“ řekla CNBC Make It. „Snídaně je pro mnoho lidí prvním jídlem dne.

Filler také doporučuje zvážit záměr při rozhodování, co jíst na začátku dne. „Jaké jsou vaše cíle? Co hledáte?“ ona se ptá.