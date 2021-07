Duel dostává globální vydání

Mobilní hry založené na populárních franšízách bojových her zaznamenaly v posledních letech určitý úspěch, kdy se objevily tituly jako The King of Fighters All-star a brzy bude k dispozici nový titul.

Během Událost North America East pro turné Capcom ProCapcom oznámil Street Fighter: Duel Brzy se dočká celosvětového vydání.

Street Fighter: Duel byl poprvé vydán v loňském roce výhradně v Číně od společností Topjoy a Tencent Games, ačkoli v této oblasti nezůstane uvězněn mnohem déle.

Hráči mohou vytvářet týmy tří světových válečníků, aby čelili vlnám nepřátel nebo jiným týmům s vlastními schopnostmi a rolemi ze série Street Fighter.

Kromě seznamu asi 30 základů Street Fighter se do mixu přidávají také některé originální postavy a do galerie jsme přidali několik profilů.

Ačkoli duel získal proslulost kvůli Pouliční módní návrhy pro světové válečníkyVe výchozím nastavení samotné postavy používají kostýmy Street Fighter 4.

Datum vydání globální verze Street Fighter: Duel nebylo uvedeno v oznámení, takže si budeme muset počkat o něco déle, než bude k dispozici mimo Čínu.

