Záhadnými objekty ve vesmíru by mohly být obří Dysonovy koule, říkají vědci: ScienceAlert

Na lidstvu, které se snaží někde v rozlehlosti Mléčné dráhy objevit jiné civilizace, je něco poetického. Je tu také něco zbytečného. Ale nezastavíme se. O tom není pochyb.

Jedna skupina vědců se domnívá, že jsme již možná objevili technologické podpisy z Dysonových sfér technologické civilizace, ale tento objev je skrytý v našich obrovských zásobách astronomických dat.

Dysonova koule je hypotetický inženýrský projekt, který mohou postavit pouze vysoce pokročilé civilizace. V tomto smyslu znamená „pokročilý“ druh téměř nepředstavitelné technologické zdatnosti, která by civilizaci umožnila vybudovat strukturu kolem celé hvězdy.

Tyto Dysonovy koule by umožnily civilizaci využít veškerou energii hvězdy. Civilizace může vybudovat něco tak obrovského a složitého, pouze pokud dosáhne druhé úrovně světa Kardaševova stupnice.

Dysonovy koule by mohly být technickým podpisem a tým výzkumníků ze Švédska, Indie, Spojeného království a USA vyvinul způsob, jak hledat technické podpisy Dysonovy koule, kterou nazývají Projekt Hephaestus. (Héfaistos byl řecký bůh ohně a kovu.)

Své výsledky zveřejňují v Měsíční zprávy Královské akademie věd. Hledat s názvem „Projekt Héfaistos – II. Polní filtry Dyson od Gaia DR3, 2MASS a WISE.„Hlavním autorem je Matthias Suazo, doktorand na katedře fyziky a astronomie na univerzitě v Uppsale ve Švédsku tady.

„V této studii představujeme komplexní výzkum Dysonových frakčních polí analýzou optických a infračervených pozorování z Gaia, 2MASS a WISE,“ napsali autoři.

Jedná se o rozsáhlé astronomické průzkumy určené pro různé účely. Každý z nich vygeneroval obrovské množství dat z jednotlivých hvězd.

„Tento dokument zkoumá fotometrická měření Gaia DR3, 2MASS a WISE z téměř 5 milionů zdrojů za účelem vytvoření katalogu potenciálních Dysonových polí,“ vysvětlují.

Procházet všechna ta data je únavný úkol. V této práci tým výzkumníků vyvinul speciální datový kanál pro práci s kombinovanými daty všech tří průzkumů.

Upozorňují, že hledají částečně dokončené koule, které by vyzařovaly nadměrné množství infračerveného záření.

„Tato struktura bude vydávat odpadní teplo ve formě středního infračerveného záření, které kromě úrovně úplnosti struktury bude záviset na její efektivní teplotě,“ napsali Suazo a jeho kolegové.

Problém je, že to nejsou jediní tvorové, kteří to dělají. Mnoho přírodních věcí to také dělá Prachové prstence obklopující hvězdy A mlhoviny. Galaxie v pozadí mohou také vyzařovat nadměrné množství infračerveného záření a vytvářet falešné pozitivní výsledky. Úkolem potrubí je to odfiltrovat.

„Bylo vyvinuto specializované potrubí pro identifikaci potenciálních kandidátů na pole Dyson se zaměřením na detekci zdrojů, které vykazují anomální infračervené excesy, které nelze připsat žádnému známému přirozenému zdroji takového záření,“ vysvětlují vědci.

Tento vývojový diagram ukazuje, jak potrubí vypadá.

Potrubí je jen prvním krokem. Tým podrobuje seznam kandidátů dalšímu zkoumání na základě faktorů, jako jsou emise H-alfa, optická variabilita a astrometrie.

Finální řez přežilo 368 zdrojů. Z nich bylo 328 odmítnuto jako směs, 29 bylo odmítnuto jako nepravidelné a čtyři byly odmítnuty jako mlhovina. Z asi 5 milionů prvoků zbývá pouze sedm možných Dysonových polí a výzkumníci jsou přesvědčeni, že těchto sedm polí je legitimních.

„Všechny zdroje jsou jasné střední infračervené zářiče bez zjevných kontaminantů nebo znaků naznačujících jasný střední infračervený zdroj,“ vysvětlují.

Toto je sedm nejsilnějších kandidátů, ale vědci vědí, že jsou to stále jen kandidáti. Mohou existovat i jiné důvody, proč sedmé vyzařují nadměrné infračervené záření.

„Přítomnost teplých disků trosek obklopujících naše kandidáty zůstává věrohodným vysvětlením nadměrného infračerveného záření v našich zdrojích,“ vysvětlují.

Zdá se však, že kandidáty jsou hvězdy typu M (červení trpaslíci) a disky trosek kolem trpasličích hvězd M jsou velmi vzácné. To se však komplikuje, protože některé výzkumy naznačují, že disky trosek kolem M trpaslíků se formují jinak a vypadají jinak. Jeden typ troskového disku zvaný extrémní troskový disk (EDD) by mohl vysvětlit některé jasnosti, které tým vidí kolem svých kandidátů. „Ale tyto zdroje nebyly nikdy pozorovány u trpaslíků M,“ napsali Suazo a jeho kolegové.

To ponechává tým tři otázky: „Jsou naši kandidáti exotickými mladými hvězdami, jejichž proudění se s časem nemění? Jsou disky M trpasličích trosek těchto hvězd extrémně fraktální svítivosti? Nebo něco úplně jiného?“

„Po analýze optické/NIR/MIR fotometrie přibližně 5 x 106 Zdroje: „Našli jsme 7 trpaslíků typu M, kteří vykazují přebytek infračerveného záření neostré povahy v souladu s našimi modely koulí Dyson,“ napsali vědci ve svém závěru.

Existují přirozená vysvětlení nadměrného infračerveného záření pocházejícího z těchto sedmi, „ale žádné z nich jasně nevysvětluje takový jev u kandidátů, zejména proto, že jsou všichni M trpaslíci.“

Vědci tvrdí, že provádění optické spektroskopie by pomohlo lépe porozumět těmto sedmi zdrojům. Lepší pochopení emisí H-alfa je zvláště cenné, protože mohou také pocházet z malých disků. „Zejména analýza spektrální oblasti kolem H-alfa nám může pomoci odstranit nebo ověřit přítomnost malých disků,“ napsali vědci.

„Další analýzy jsou jistě nezbytné k odhalení skutečné povahy těchto zdrojů,“ uzavřeli vědci.

Tento článek původně publikoval Vesmír dnes. Číst Původní článek.