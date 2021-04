Peruánské volby za pátého prezidenta za 5 let se střetávají

Marianela Linares (43 let), zastánkyně Castilla, v neděli uvedla, že představuje „velkou změnu“, kterou voliči hledají, ale dosud ji nedokázala najít u tradičních politiků.

„Vždy jsme byli podvedeni vysoce postavenými lidmi, kteří vždy říkali, že nám pomohou posunout se kupředu, ale lhali nám,“ řekla paní Linares, učitelka na veřejné škole v Puerto Maldonado v Amazonu. „Ví, co je potřeba. Ví, co je hlad a co to znamená žít v bídě.“