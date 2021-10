ScummVM je 20 let a nyní podporuje Grim Fandango a Myst 3: Exile

obrázek : Lucasarts

Script Creation Utility pro virtuální stroj Maniac Mansion, který všichni známe lépe jako ScummVM, se tento týden dožije 20 let a každý, kdo si v posledních dvou desetiletích užíval klasickou dobrodružnou hru na moderním PC (nebo mobilním zařízení!) dluží to výrobcům nápoj nebo dva.

Původně vydán v říjnu 2001 Ludvig Strigeus (s pomocí Vincenta Hamma), původní plán byl jen získat Opičí ostrov 2 Funguje to v emulátoru. Brzy se z jedné hry staly dvě (Osud Atlantidy) a jak rostla zpráva o úspěchu ScummVM, rostla i velikost týmu a počet her (a motorů), které podporuje.

Za posledních 20 let se ScummVM rozrostl z něčeho, co je většinou spojeno s hraním starých Lucasartových dobrodružství, do programu, který nyní může spouštět hry ze 64 různých motorů, od mlha ke mě Moc a magie.

Abychom to podpořili, na oslavu narozenin softwaru, tým oznámil ScummVM 2.5.0 se seznamem doplňků a vylepšení, které nazývají „obrovské“.

Za prvé, tyto hry nyní fungují:

velké malé dobrodružství

Red Comrades 1: Save the Galaxy

Red Comrades 2: For the Great Justice

Transylvánie

karmínová koruna

OO-Topos

Interaktivní fantasy hry Glulx

soukromé očko

AGS Games verze 2.5+

Nightlong: Union City Conspiracy

Journeyman Project 2: Buried in Time

Crusader: Žádné výčitky

L. oblast

věštec vesmírné lodi

Grim Fandango

Nejdelší cesta

Tajemství 3: Exil

Dim Fandango! velké malé dobrodružství! Crusader: Žádné výčitky! tato pravidla. Ale to není vše, existují také dobré vychytávky pro všechno, od desktopového rozhraní až po DS verzi ScummVM:

Spolu s novými hrami a vydáním her přináší ScummVM 2.5.0 mnoho pozoruhodných vylepšení a nových funkcí. Dokončili jsme zásadní přepracování grafického uživatelského rozhraní: Nyní podporujeme znaky Unicode všude. Grafické uživatelské rozhraní se také přizpůsobuje vyšším rozlišením používaným u displejů HiDPI. Port Nintendo DS byl výrazně přepsán. Přidali jsme úspěchy GOG a Steam do velkého počtu her Wintermute a KeyMapper jsme povolili ve více hrách. Díky práci jednoho z našich studentů GSoC jsme nyní do her přidali možnost převodu textu na řeč sfingaA Soltis A Grifonská legenda.

Můžete si stáhnout nejnovější verzi ScummVM Na místě projektu.