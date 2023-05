Proč je papež z The Exorcist of the Pope tak povědomý

Dnes jméno „Django“ připomíná film Quentina Tarantina „Django Unchained“ z roku 2012, ale film je ve skutečnosti založen na klasickém Spaghetti Western Sergia Corbucciho z roku 1966, jednoduše nazvaném „Django“. Franco Nero hraje titulní roli, která znamenala jeho zásadní průlom v italském filmovém průmyslu. Tarantino ve skutečnosti uznal Neronův status jako původního Djanga tím, že mu poskytl portrét ve filmu „Django Unchained“, kde Neronova postava Amerigo Vessepi stručně diskutovala o výslovnosti Djangova jména s protagonistou Jamiem Foxxem.

Nero byl pro Corbucciho tím, čím byl Clint Eastwood pro světovou ikonu Spaghetti Western Sergio Leone, a jako západní hvězda se otřel o několik velmi známých jmen v oboru. V rozhovoru s Nadbytečné kinoNero se podělil o bizarní herecké rady, které dostal od samotného Johna Wayna.

„S Johnem Waynem jsem se setkal mnohokrát a mohu vám vyprávět tento příběh, protože je hrozný!“ řekl Nero. „V jednu chvíli se na mě podíval a řekl: Řekli mi, že děláš spaghetti western?“ Řekl jsem ano.‘ Pokračoval: „Když si vyberete koně, co uděláte? Vybral byste si velkého koně?“ Řekl jsem: „No, ano!“ On řekl: „Nikdy si nevybírejte velkého koně.“ Řekl jsem: ,Proč?‘ Pokračoval: „Protože když to uděláte, diváci se budou dívat na koně a ne na vás!“ Takže nápad byl vybrat mladého koně, abyste vypadali důležitější. Ta rada byla velmi vtipná a byl jsem velmi překvapen že se tak velká americká hvězda o tyto věci tak zajímala!“