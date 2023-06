Argentinské politické drama nabírá na intenzitě, jak se rýsují linie volebních bitev

Napsala Anna Catherine Brigida

BUENOS AIRES (Reuters) – Bitva v argentinských prezidentských volbách zesílila poté, co ministr hospodářství Sergio Massa vstoupil do závodu v dramatickém pozdním obratu, aby čelil předním kandidátům včetně konzervativního starosty, bývalého bezpečnostního cara a liberálního ekonoma.

Po měsících zákulisních vyjednávání vyprší lhůta pro kandidáty v sobotu večer, což znamená vážný začátek závodu směřujícího ke všeobecným volbám 22. října o zvolení lídra, který může jihoamerickou zemi vyvést z ekonomické krize, spolu s inflací. Více než 100 %, s rostoucí chudobou a zmenšujícími se devizovými rezervami.

V rámci politických bloků se 13. srpna bude konat primární hlasování, hlasování, které bude také velkou zkouškou morálky voličů, protože vládnoucí peronistická koalice se zmítá v průzkumech veřejného mínění s tím, jak trpí ohrožená ekonomika.

Nejpozoruhodnějším pozdním potvrzením byl ministr hospodářství Sergio Massa, jehož kandidatura byla oznámena poněkud nečekaně v pátek večer.

„To zcela mění politickou scénu,“ řekl Alejandro Corbacho, ředitel politologického programu na argentinské univerzitě UCEMA. „Má zde podporu důležitých obchodních sektorů a byl by konkurenceschopným kandidátem.“

Vládnoucí strana oznámila Massu a jeho náčelníka generálního štábu Agustína Rossiho jako seznam sjednocené koalice jen den poté, co ministr vnitra Eduardo „Wado“ de Pedro oznámil svou kandidaturu a brazilský velvyslanec Daniel Scioli potvrdil své rozhodnutí kandidovat. Ani jeden z nich svou kandidaturu veřejně neukončil. Oba volili za Massou.

O vedení hlavního konzervativního opozičního bloku – který celkově vede v průzkumech veřejného mínění – soupeří umírněný starosta Buenos Aires Horacio Larreta a jestřábí bývalá ministryně bezpečnosti Patricia Bullrichová. Za nimi je centristický kongresman Facundo Manis.

Bullrichová, která na páteční tiskové konferenci prosazovala jednotu strany a později obvinila Massu z ekonomických problémů země, slíbila rozsáhlé změny, pokud vyhraje.

„Tato karta se zavázala k hluboké změně,“ řekla. „Argentina potřebuje přesvědčené vůdce, protože problémy, které je třeba vyřešit, jsou hluboké.“

Libertariánský ekonom Javier Milley, nejoblíbenější kandidát v průzkumech, otrávený politickým status quo, pro ně všechny představuje tvrdou výzvu. Celkově je však jeho strana stále na třetím místě. Zavázal se dolarizovat ekonomiku a zbavit se centrální banky.

„Komplikuje to život ostatním dvěma koalicím, protože by je to připravilo o hlasy,“ řekl argentinský politický poradce Carlos Vara s tím, že jeho osobní přitažlivost však může utrpět kvůli omezené stranické struktuře.

Larita, Bullrich a Massa jsou v průzkumech zhruba vyrovnaní, s mírným náskokem Melie. Vzhledem k tomu, že žádný kandidát ani strana nebude mít více než 50 %, je pravděpodobné, že říjnové volby povedou k druhému kolu, ve kterém se ještě hraje.

