Jiří Lehica hovoří o své další zkušenosti na ATP Finals | ATP Tour

Mohlo by příští týden finále Next Generation ATP, které představil NEOM, být odrazovým můstkem k velikosti pro osmičlenné pole v Jeddahu?

Jiří Lehica nepochybuje o tom, jaký dopad mělo mistrovství hráčů do 21 let na jeho dosavadní profesionální tenisovou cestu. Česká hvězda, které v Pepperstone ATP Rankings aktuálně patří 31. místo, se dostala do finále ročníku 2022 v Miláně. Jeho tamní zkušenosti ho formují i ​​po roce.

„Vždy o tom přemýšlím, protože je to pro mě jako hráče stále jeden z nejkrásnějších zážitků,“ řekl 22letý Lehica pro ATPTour.com. „Bylo to skvělé a byl jsem velmi šťastný, protože to byl tento druh turnaje, kde nám ukázali, co to skutečně znamená být špičkovým tenistou.

„Doslova nás vrhli do veškeré mediální pozornosti, ve velké aréně, hraní v novém formátu, zkoušení nových pravidel. Byl to skvělý týden, hrálo se mi tam velmi dobře a užil jsem si to. Samozřejmě to byla velká motivace pro abych se dostal do čtvrtfinále.“ .

Letos se o slávu utká nová skupina mladých hvězd ATP Tour na turnaji, který zahrnuje současných top 10 hráčů Carlose Alcaraze, Jannika Sinnera a Stefanose Tsitsipase mezi jeho dřívějšími šampiony. Arthur Fels, Luca van Assche, Dominik Stricker, Alex Michelsen, Flavio Copoli, Hamad Medjedovic, Luca Nardi a Abdullah Shalabieh budou doufat, že jim silný výkon v novém domově akce v Saúdské Arábii pomůže popohnat k větším a lepším věcem.

Jerry Lehica“ />

Jiří Lehica se účastní finále Next Gen ATP 2022 v Miláně. Zdroj obrázků: Peter Staples/ATP Tour.

To byl určitě případ Lejky v letošní sezóně, který navázal na svou turnajovou jízdu v Miláně v listopadu 2022 a dosáhl svého prvního grandslamového čtvrtfinále na Australian Open 2023. V srpnu dosáhl kariérního maxima na 28. místě žebříčku. Pepperstone ATP poté, co dosáhl svého prvního finále ATP Tour ve Winston-Salem.

„[The Next Gen ATP Finals] Hodně mi to pomohlo, protože [in 2022] „Když jsem končil sezónu, neměl jsem opravdu dobré výsledky,“ řekl Lehica. „Nehrálo se mi dobře, na hřišti jsem se necítil dobře, a pak přišel Milan. Moje pozornost se trochu vzdálila tomu, že jsme přišli a jen hráli.“ [each week]. Pomohlo mi to osvobodit mysl a více se soustředit na to, abych si užíval fakt, že hraju.

„Hrálo se mi tam dobře a dobře jsem se připravil. Dalo mi to pocit, čeho jsem schopen a jak dobře umím hrát. Byl to pocit a sebevědomí, které jsem si vzal do australského léta a dobře to dopadlo.“

Od svého založení v roce 2017 je Next Generation ATP Finals známé svým převratným formátem bodování, změnami pravidel a technologickými inovacemi. Nejinak tomu bude i letos v King Abdullah Sports City – rozcvičky na kurtu, zkrácení doby střelby a lepší analýza během zápasu, kterou mají trenéři k dispozici prostřednictvím nové platformy Tennis IQ, patří mezi novinky pro rok 2023.

Také by se vám mohlo líbit: Next Generation ATP Finals 2023 v podání NEOM: Innovation se dostává do centra pozornosti v Jeddahu

Je to další aspekt akce, který si Lehica v Miláně obzvlášť užil, a věří, že vyhovuje mladým hráčům, kteří teprve relativně nedávno začali soutěžit týden co týden jako profesionálové. Čech se domnívá, že odvážný přístup akce by mohl být pro budoucnost tohoto sportu zásadní.

„Jsme mladí a stále rádi objevujeme nové věci a zkoušíme něco nového. Pro nás to byla ta největší zábava. Nebylo to něco, co by nás frustrovalo nebo nás trápilo. Bylo to prostě zábavné to dělat. Myslím, že tohle byla událost, která nám ukázala, jak to může být,“ řekl Lehica.

„Myslím si, že je dobře, že tento druh akce máme každý rok, a těším se na letošní rok. Určitě budu sledovat a uvidíme, kdo bude na prvním místě.“