Andrej Krasnov, šéf sociálního hnutí Russkij Grizon (Russian Horizon) a osobní známý rodiny ženy, v neděli agentuře TASS řekl, že Dugina zahynula, když její auto po výbuchu začalo hořet.

Krasnov agentuře TASS řekl, že když se „Dugina otočil na dálnici Mozhaiskoje poblíž vesnice Bolshiye Vjazemi, došlo k explozi a auto okamžitě začalo hořet.“

„Požár ji zcela pohltil. Ztratila kontrolu, protože jela vysokou rychlostí a zamířila na druhou stranu silnice,“ dodal Krasnov, jak citovala agentura TASS.

Na ruských sociálních sítích začaly v sobotu kolovat snímky následků výbuchu, které zřejmě zachycovaly hořící auto na kraji silnice a rozbité autodíly rozházené v okolí. CNN není schopna nezávisle ověřit snímky.

Krasnov agentuře TASS řekl, že Duginu osobně zná a že auto, ve kterém cestovala, patřilo jejímu otci. Věřilo se, že skutečným cílem exploze byl Alexander, nebo možná obojí.

„Je to auto jejího otce,“ řekl Krasnov agentuře TASS. Dáša (Daria) řídí jiné auto, ale dnes řídila a Alexander jel samostatně.

Dugin je krajně pravicový ruský spisovatel a teoretik, který je považován za architekta nebo „duchovního průvodce“ ruské invaze na Ukrajinu. Tvrdí se o něm, že má velký vliv na ruského prezidenta Vladimira Putina a je často popisován jako „Putinův mozek“.

Dogina, dcera, Narozen v roce 1992 a studoval filozofii na Moskevské státní univerzitě, uvádí TASS.

V březnu 2022 americké ministerstvo financí Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv sankcionovalo Doginu za to, že přispěla k článku na webu United World International (UWI), který naznačoval, že Ukrajina by „zahynula“, pokud by byla přijata do NATO. Dugina byl šéfredaktorem UWI.