Marian Hossa vždy dělal většinu věcí rychleji a lépe než kdokoli jiný. Jeho odhodlání, dovednosti a výkonnost ho vynesly do kariéry kalibru v Síni slávy, završené třemi Stanley Cupy s Blackhawks.

Když se tedy nedávno pustil do psaní knihy o své hokejové cestě, byl naštvaný, když zjistil, že ani tím nemůže tak docela překonat očekávání.

Zeptal jsem se vydavatele: „Jak dlouho trvá napsat knihu?“ Hessa (43) vyprávěl o středu s úsměvem. Řekli mi, že rok a půl [or] Dva roky.‘ Řekl jsem: Nemožné. Musím to udělat mnohem rychleji.

„Víš co? Měli pravdu. Trvalo to dlouho. Vracelo se mi hodně vzpomínek. Řekl jsem: ‚Chci to tam dát; chci to smazat.‘ Několikrát jsem prošel tam a zpět. časy.“

Hosa nakonec dokončil autobiografický proces psaní „Marian Hosa: Moje cesta z Trenčína do síně slávy“, stejně jako to nakonec udělal s každým jiným projektem svého života.

Dá se ale říci, že vydání knihy nebude tím největším momentem v roce Hessa. To přijde v neděli, kdy Hawks vyvěsí v United Center transparent s jeho 81. číslem, což z něj činí osmého hráče v historii týmu, který stáhl dres.

Share tento okamžik předvídal sedm měsíců, od chvíle, kdy ho prezident Hawks Rocky Wirts v dubnu překvapil zprávou – krátce předtím, než podepsal jednodenní smlouvu na neoficiální odchod do důchodu jako Hawk.

V tu chvíli se zdálo, že byl tím nápadem ohromen. Teď, jen pár dní od speciální noci – důchodový večírek začne v 16:30 před zápasem Penguins-Hawks v 6 – stále to dělá. Zůstává v Chicagu dva týdny a mimo jiné dělá několik autogramiád po městě. Když se v pondělí zúčastnil zápasu Hurricanes-Hawks, jeho oči si nemohly pomoct a nesly se vzhůru.

„Když se podívám na ta trička, co tam visí, tak mě to nakopne [during] Tahle hra.“ „Je to skvělý pocit [knowing that] Za pár dní tam bude moje ‚81‘.“

„Nejsem si jistý [how I’ll feel then]Ale zatím se cítím skvěle. Jsem si jistý, že to všechno do té chvíle sešlo, ale nechám se překvapit.“

Jakmile obřad Hossa skončí, začne seriózní debata o tom, kterým dalším klíčovým hráčům z éry dynastie Huxů by se mělo dostat stejné pocty. Je velkým problémem – s mnoha různými názory –, že Falcons tvoří skupinu, jejímž jediným úkolem je určit „vhodný a objektivní způsob, jak uctít každého,“ řekl minulý měsíc generální ředitel Danny Wirts. Není překvapením, že se Hessa vyhnul otázce, kdo by se k němu měl připojit jako stálí králové jestřábů.

Patrick Kane a Jonathan Towes jsou však zámky, které dres vyřadí a zůstávají s Hossou dobrými přáteli.

„Bude zábavné oslavovat jeho úžasnou kariéru tady v Chicagu a vidět ho a skupinu našich starých spoluhráčů,“ řekl Kane. „Zjevně zde prožil úžasnou kariéru a byl pravděpodobně jedním z nejlepších volných hráčů v historii sportu v Chicagu. [Considering] Způsob, jakým hrál hru, jeho spoluhráč, [he’s] Takže si tuto poctu rozhodně zasloužíš.“

Hessa stále diskutuje s vedením Hawkse o možnosti role v organizaci, což od jeho dubnového večírku vyvolalo posměch.

Dobře si však uvědomuje, že časy se mění. Místo toho, aby se Hawks sám stal středem pozornosti, teď je každé ráno sleduje, zatímco doma na Slovensku vaří snídani pro své tři dcery. Kvůli stavu své kůže už sotva bruslí a v plné výstroji má jen pár exhibičních zápasů proti českému týmu Jaromíra Jägera.

A když se tento týden poflakoval v šatně United Center, nepotřeboval se tolik míchat. Kane a Toews jsou jedinými zbývajícími bývalými spoluhráči, i když na začátku své kariéry hrál proti současnému trenérovi Luke Richardsonovi.

Tento pocit generačního posunu ho inspiroval k tomu, aby se pustil do knižního projektu, který se mu zdál předčasný. Je to součást historie, něco, co bannerový hosting zakotví.

„Byl to správný čas,“ řekl. Před dvěma měsíci se mi narodila třetí dcera a zdá se, že i další mé dcery jsou mladé. Spoustu věcí si z hokeje nepamatují, protože byli tak mladí, že? Takže jsem cítil, že by to bylo dobré dědictví zanechat. Zvlášť, když si to holčička přečte, pochopí, kdo je Marianne Hessa.“